Militär + Medicare = Gold

Milliarden

Das bezweifle ich.

Kriege, Verteidigungsausgaben und Medicare produzieren kein Gold, sondern erhöhen die Schulden, entwerten Währungseinheiten und erhöhen die Preise für alle Waren und Dienstleistung - auch Gold - indirekt.Was für eine Geschichte steckt hinter den Ausgaben für Militär und Medicare? Daten der St. Louis Federal Reserve zeigen, dass sowohl die Ausgaben für das Militär, als auch die für Medicare seit Jahrzehnten exponentiell zunehmen. Die Zahlen bezüglich der militärischen Ausgaben sind wahrscheinlich gering, da ein Teil der Kosten in anderen Budgets vergraben, versteckt, nicht festgehalten und nicht miteinbezogen wurde. Jedoch zeigen die Daten der St. Louis Fed die Trends, auch, wenn sie nicht vollständig sind.Die offiziellen militärischen Ausgaben verzeichnen seit 1971 eine exponentielle Zunahme von mehr als durchschnittliche 5% im Jahr. Nimmt man an, dass die jährlichen Ausgaben etwa 700 Milliarden Dollar bis 1 Billionen Dollar im Jahr 2018 betragen werden, kann man Anfang der 2030er Jahre - und gemäß der Wachstumsrate von 1971 - Kosten in Höhe von 1,4 Billionen Dollar bis 2 Billionen Dollar erwarten.Die offiziellen Ausgaben für Medicare verzeichnen seit 1983 eine exponentielle Zunahme von etwa 7,5% im Jahr. Nimmt man an, dass die Ausgaben im Jahr 2018 etwa 700 Milliarden Dollar betragen werden, können wir 2030 jährliche Medicare-Ausgaben von 1.500 Milliarden Dollar erwarten.Die "Maschine", die den Komplex aus Militär, Industrie und Sicherheit betreibt, besitzt Einfluss im Kongress, in den Medien, in der Regierung, an der Wall Street, in allen Staaten und in den meisten Städten und Gemeinden. Erwarten Sie eine Zunahme der militärischen Budgets, zeitgleich mit dringenden Forderungen nach zusätzlichen Ressourcen.Dasselbe gilt für die Budgets von Medicare, Krankenpflege, der Pharmaindustrie und der Sozialhilfe. Millionen Einzelpersonen und Unternehmen sind durch Job und Einkommen von diesen Systemen abhängig. Erwarten Sie eine Zunahme der Medicare-Budgets.Der untere Chart misst die Militärausgaben der letzten 35 Jahre inUnzen Gold. In den letzten 35 Jahren verzeichnete man den jährlichen Durchschnitt des Äquivalents von etwa 700 Millionen Unzen Gold. Der offizielle Bestand US-amerikanischen Goldes - der nicht mehr geprüft worden ist, seitdem Eisenhower die Amerikaner vor der Gefahr eines Militär-Industrie-Komplexes warnte - besteht aus etwa 261 Millionen Unzen Gold. Die militärischen Ausgaben verschlingen im Jahr in etwa das Äquivalent des dreifachen Goldbestandes der USA.Die Zahlen für die Medicare-Ausgaben sind ähnlich, wenn man sie in Gold misst.Die Einnahmen der US-Regierung können die Regierungsausgaben nicht vollständig decken. Die Regierung zahlt mithilfe von Steuern für allgemeine Verwaltung, Militär, Sozialversicherungen, Zinsausgaben und Medicare. Man begleicht die unausweichlichen Defizite mit geliehenen Dollar.Glauben wir, dass die Schulden ewig steigen, sich der Dollar jedes Jahr entwertet und die Ausgaben für Militär und Medicare jedes Jahr zwischen 5% und 8% zunehmen werden, während die Einnahmen nur um jährliche 4% steigen?• Das Finanzsystem brach 2008 aufgrund exzessiver Schulden, Institutionen, die "zu groß zum Scheitern waren", derivativer Verluste, untragbarer Schulden und anderer Instabilitäten beinahe zusammen. Seit 2008 haben sich die offiziellen Staatsschulden mehr als verdoppelt, die Margin-Verschuldung an den Aktienmärkten hat zugenommen, die Banken haben sich vergrößert und Instabilitäten sind gefährlicher geworden.• Zu glauben, dass Schulen auf ewig zunehmen können, ist, als würde man verkünden, dass ein fallender Mann optimistisch bleibt, während er auf seinem Weg nach unten und in Richtung des harten Betons, den 40. Stock passiert.