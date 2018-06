WGC: Chinas Schmucknachfrage

Chinas Schmucknachfrage erholte sich 2017 wieder

Durch eine wachsende Wirtschaft und zunehmenden Reichtum floriert die chinesische Nachfrage nach Goldschmuck seit Beginn der 2000er Jahre. In der Zeitspanne von 2013 bis 2016 hatte das Land mit einer Abnahme der Nachfrage zu kämpfen, jedoch befindet sie sich aufgrund von durchgeführter Gegenmaßnahmen aktuell wieder in einer Erholungsphase, so heißt es in einem Bericht des World Gold Council über Chinas Schmucknachfrage.China ist derzeit der weltweit größte Goldschmuckmarkt und macht etwa 30% der weltweiten Nachfrage aus. Eine quantitative Analyse von Daten zeigt uns, dass es zwei sehr intuitive Hauptfaktoren für die Schmucknachfrage gibt: Preis und Einkommen. Zum einen ist es so, dass die aktuelle Nachfrage immer eine negative Assoziation mit den aktuellen Preisen besitzt. Höhere Preise lassen eine niedrigere Nachfrage vermuten und umgekehrt. Des Weiteren steigt die Nachfrage gegenüber dem Einkommenswachstum stärker.Jedoch steht die aktuelle Nachfrage auch immer positiv im Verhältnis zu den Preisen des vorherigen Jahres. Das lässt annehmen, dass die Schmucknachfrage auch vom Preistrend des Goldes beeinflusst wird. Wenn die Goldpreise beispielsweise einem Aufwärtstrend folgen, ist es wahrscheinlicher, dass Verbraucher Gold kaufen, weil sie sich dadurch einen langfristigen Vorteil erhoffen. Abschreckend wirkt es hingegen, wenn ein Abwärtstrend vorherrschend ist.Chinas Schmuckmarkt hat einige schwere Jahre hinter sich und hat neue Strategien entwickelt, den modernen Verbraucher zum Kauf zu verführen. Die Entwicklung neuer Marken und neuer Kaufoptionen wird den Schmuckhändlern helfen, die Bedürfnisse der chinesischen Kunden zu erfüllen. Das wird, in Kombination mit Chinas wachsender und vom Konsum getriebener Wirtschaft, den chinesischen und weltweiten Goldmarkt unterstützen.Den vollständigen Bericht können Sie hier auf Englisch herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de