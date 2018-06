NSL Consolidated Ltd.: Update zur Expansion

NSL gab am Freitag ein Update zur 3. Expansionsphase auf dem Eisenerzprojekt in Indien bekannt ( Link ).NSL hat Essar Projects engagiert, um die Expansion zu begleiten. Sieben Ingenieure des Unternehmens arbeiten nun daran. Zusätzlich wurde ein erfahrener Projekt-Manager eingestellt, der über Erfahrungen mit derartigen Projekten im Ausland verfügt (mehr in der Pressemeldung).Mit dieser Stufe will NSL Consolidated die 400.000 Tonnen pro Jahr erreichen und diese bei besserer Qualität des Endproduktes. Die neue Anlage soll dann im ersten Halbjahr 2019 in Betrieb genommen werden:Es geht voran, doch bis die Anlage läuft, dauert es noch.Das Unternehmen ist für diesen Schritt laut den eigenen Aussagen mit der jüngsten Kapitalerhöhung komplett finanziert.Aktuell scheint das Tax-Loss-Selling NSL zu belasten, wie auch einige andere Aktien, die in den letzten Monaten nach unten tendiert haben.In Australien endet das Steuerjahr am 30.06. und seit Mai sehe ich vermehrten Druck aus dieser Richtung.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.