Goldpreis mit Seitwärtspendelbewegung um die 1.300 $ Marke

Gold-Future in Konsolidierung

Der abgebildete Tageschart des in New York gehandelten Gold-Futures zeigt die Kursentwicklung seit September 2017, bei einem letzten Kurs von 1.297,9 $.Der Goldpreis hat sich seit Ende Januar in einer großen Trading Range (Konsolidierung) zwischen 1.300 $ und 1.370 $ befunden, wie man anhand des grau hinterlegten Bereichs im abgebildeten Tageschart sehen kann.Die psychologisch wichtige 1.300 $ Marke wirkte unterstützend und hatte über mehrere Monate einen stärkeren Kursrutsch aufgehalten.Vor vier Wochen kam es jedoch zu einem Ausbruch aus dieser Trading Range und die 1.300 $ wurde nach unten verlassen. Der Goldpreis fiel in der Folge bis 1.281,2 $ (Maitief).In den letzten Wochen gab es eine Kurserholung und der Goldpreis stieg wieder bis über 1.311,5 $, wo sich eine starke Widerstandszone befindet, die im Chart rot gekennzeichnet ist..Der Goldpeis pendelt in den letzten Tagen um den noch fallenden 20 Tage Gleitende Durchschnitt (blaue Linie im Chart), was gründsätzlich negativ zu werten ist. Aus Sicht dieses kurzfristigen Trendindikators ist die Richtung der Goldpreisentwicklung weiterhin abwärts gerichtet.Mit dem Vorwochenhoch bei 1.311,5 $ wurde der fallende 200 Tage Gleitende Durchschnitt (braune Linie im Chart) getestet und hat sich als Widerstand erwiesen. Dieser wichtige langfristige Trendindikator notiert aktuell bei 1.309,4 $ und bewegt sich seitwärts. Solange der Goldpreis unter der 200 Tage Linie notiert, bleibt die Perspektive für den Goldpreis negativ.Der abgebildete Tageschart stellt sich negativ dar und grundsätzlich erwarten wir einen weiter fallenden Goldpreis. Das nächste wichtige Kursziel könnte das Dezembertief bei 1.238,3 $ sein.Ein Kursanstieg über das Maihoch bei 1.326,3 $ würde das Chartbild deutlich verbessern und möglicherweise auf positiv drehen.© Karsten Kagels