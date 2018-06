Gold: Die Woche der Entscheidung

Nachdem die Bullen Anfang April am bisherigen Jahreshoch bei 1.366 USD gescheitert waren, ging der damalige Anstieg nahtlos in eine neue Abwärtsbewegung über, die Mitte Mai zum Bruch der wichtigen Unterstützung bei 1.301 USD führte. Allerdings konnten die Käufer den Kursrückgang bereits an der Supportmarke bei 1.285 USD stoppen und den Goldpreis zumindest vorübergehend stabilisieren. Seither tendiert der Wert knapp unter der 1.301 USD-Marke seitwärts.Nachdem zuletzt auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie zur Seite hin durchschritten wurde, steigen die Chancen der Bullen auf eine Erholung. Dennoch fehlt es noch an der notwendigen Aufwärtsdynamik, um daraus auch Kapital schlagen zu können. Dies könnte sich mit einem Anstieg über 1.301 USD jedoch schlagartig ändern und Gold zügig bis 1.310 USD und darüber direkt bis 1.325 USD steigen. Dort wäre mit einem Gegenangriff der Bären zu rechnen. Steigt Gold dagegen auch über 1.325 USD an, wäre ein Kaufsignal mit Zielen bei 1.355 und 1.365 USD aktiv.Bricht der Wert allerdings unter 1.285 USD ein, wäre die Erholungsphase beendet und ein Abverkauf bis 1.265 USD die Folge. An dieser Stelle könnte die Bullen das Ruder nochmals herumreissen und den Wert in Richtung 1.301 USD antreiben. Abgaben unter die Marke würden dagegen für die Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 1.236 USD sorgen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG