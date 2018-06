Anstieg der Silberpreise um 11% in den nächsten drei Monaten - Midas Touch Consulting

Wie Kitco News berichtete, hieß es in einem kürzlichen Bericht des Analysten Florian Grummes von Midas Touch Consulting, dass die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass Silber im dritten Quartal 2018 auf 18,50 Dollar ansteigen werde und im vierten Quartal vielleicht sogar die Hochs aus dem Jahr 2016 von 21,50 Dollar erreichen könne.Aktuell ist das graue Edelmetall unterbewertet, so Grummes, und man erwarte, dass es sich als einer der leistungsfähigsten Vermögenswerte herausstellen wird. Trotz des kürzlichen Goldrückgangs habe Silber noch immer Raum, das gelbe Edelmetall einzuholen. Der Analyst fügte ebenfalls hinzu, dass eine extrem geringe Volatilität der Silberpreise, einen "Markt andeutet, auf dem weder Spekulationsinteresse, noch Mainstream-Interesse erkennbar sind."Des Weiteren habe die Sommerzeitspanne schon immer positive Entwicklungen für Silber mit sich gebracht. "Während des extrem schwachen Junis hat Silber üblicherweise dramatische Verkäufe zu verzeichnen, gefolgt von einem deutlichen Anstieg in den Sommermonaten von Juli bis September", so hieß es im Bericht. Letztlich erwartet Grummes, dass der langfristige Preisanstieg des Silber durch die industrielle Nachfrage vorangetrieben wird, die in den letzten Jahren stetig zugenommen hat.© Redaktion GoldSeiten.de