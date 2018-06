Modernisierung des indischen Goldmarktes

Gold ist eng mit dem indischen Lebensstil verwoben und nimmt eine wichtige Rolle innerhalb der Landeskultur und -wirtschaft ein, so hieß es in der Juni-Ausgabe des Crucible der Singapore Bullion Market Association. Der durchschnittliche indische Haushalt investiert beispielsweise mehr als 20% seines jährlichen Einkommens in Gold- und Silberschmuck. Das Land selbst ist der weltweit zweitgrößte Goldmarkt und besitzt eine inländische Nachfrage von etwa 800 Tonnen im Jahr, was etwa 25% der weltweiten Nachfrage ausmacht.Im Zeitalter eines sich ständig weiterentwickelnden globalen Marktes begann Indien mit der Einführung zahlreicher Goldmarktreformen. Die Bombay Stock Exhcange (BSE), Asiens älteste und weltweit schnellste Börse, unterstützt das Land dabei seine Goldmarktreformen und -initiativen voranzubringen.Beispielsweise gibt es in Indien ein sogenanntes Staatsgoldprogram, in dessen Rahmen es ein Program zur Goldmonetisierung und ein Program sogenannter Goldstaatsanleihen (SGB) gibt. Dies sind Initiativen, um die Goldimporte des Landes zu reduzieren und Gold als schnell verfügbaren Finanzvermögenswert zu verwenden. SGBs verfolgen den Goldpreis passiv und fungieren somit als ein Äquivalent für den Besitz physischen Goldes.Des Weiteren plant das Securities and Exchange Board of India (SEBI) bis Oktober 2018 die Einführung einer integrierten Plattform für den Handel von Aktien, Währungen und Rohstoffen - also die Schaffung einer universellen Börse. Dies würde den Handel zahlreicher Handelsteilnehmer an verschiedenen Märkten deutlich vereinfachen. BSE hofft hiermit, Rohstoffderivate anzubieten, die ihre Goldangebote komplementieren werden.Letztlich werden die Bemühungen der BSE den indischen Goldmarkt weiter modernisieren und Indien dazu verhelfen, sich als weltweiter Schlüsselmarkt für Gold zu beweisen.© Redaktion GoldSeiten.de