Uranium Energy Corp. veröffentlicht Geschäftsergebnis für 3. Quartal 2018

Corpus Christi, 11. Juni 2018 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC) freut sich, gemäß den Auflagen der Börsenaufsicht der NYSE, die Einreichung des Quartalsberichts des Unternehmens mittels Formular 10-Q für die neun Monate zum 30. April 2018 bei der US-amerikanischen Wertpapierbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission/SEC) bekannt zu geben. Diese Einreichung mittels Formular 10-Q erfolgt im Einklang mit den Börsenauflagen der amerikanischen NYSE und enthält die Zusammenfassung des Konzernabschlusses samt den entsprechenden Anmerkungen und Stellungnahmen der Geschäftsführung (MD&A). Die Unterlagen sind auf der Webseite der SEC unter http://www.sec.gov/edgar.shtml bzw. auf der Webseite des Unternehmens unter www.uraniumenergy.com erhältlich. Uranium Energy Corp. ist ein Uranbergbau- und -explorationsunternehmen mit Sitz in den USA.Die unternehmenseigene Verarbeitungsanlage Hobson, die über alle erforderlichen Lizenzen verfügt, ist von sämtlichen Projekten in Südtexas - i.e. dem ISR-Betrieb Palangana, dem genehmigten ISR-Projekt Goliad und dem im Erschließungsstadium befindlichen IRS-Projekt Burke Hollow - zentral erreichbar. In Wyoming verfügt UEC über das genehmigte ISR-Projekt Reno Creek. Außerdem kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline an fortgeschrittenen Uranprojekten in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay sowie ein großes hochgradiges Titanprojekt in Paraguay. Die Betriebe des Unternehmens werden von anerkannten und namhaften Branchenexperten geleitet, die über viele Jahrzehnte praktische Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung verfügen.Gebührenfreie Rufnummer: (866) 748-1030Fax: (361) 888-5041E-Mail: info@uraniumenergy.comBörseninformation:NYSE American: UECBörse Frankfurt - Börsenkürzel: U6ZWKN: AØJDRRISN: US916896103In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch 