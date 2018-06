Pacific Rim Cobalt startet topographische Untersuchung

VANCOUVER, 12. Juni 2018 - Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) (das "Unternehmen" oder "Pacific Rim Cobalt"), ein Ressourcenunternehmen mit Assets in der Nähe des größten Kobaltmarktes der Welt hat das für 2018 angekündigte Arbeitsprogramm auf seinem zu 100% kontrollierten 5.000 Hektar großen Kobaltprojekt TNM in der Provinz Papua der Republik Indonesien begonnen.Als ersten Schritt, um den Arbeitsplan für 2018 einzuleiten, hat das Unternehmen mit detaillierten Drohnen-geführten topografischen und fotografischen Vermessungen sowie mit Überflügen über wichtige Ziele in der Liegenschaft begonnen. Die daraus resultierenden Daten werden die Kontrolle über geplante Explorationsaktivitäten, einschließlich geologischer Kartierungen, Probenahmen, Test- und Diamantbohrungen, liefern, um historisch belegte kobaltnickelhaltige Lateritzonen zu bestätigen.Das Projektgebiet hat ganzjährig Zugang zum nahe gelegenen Regionalflughafen Sentani und liegt in der Nähe der Verwaltungshauptstadt Jayapura, die Zugang zu Personal und Infrastruktur bietet. Darüber hinaus befindet sich das Cyclops-Projekt direkt an Küstengewässern in unmittelbarer Nähe zu Asien, dem größten Kobaltkonsumenten der Welt.Ranjeet Sundher, President und CEO von Pacific Rim Cobalt, sagte: "Wie bei vielen Geschäftsvorhaben kann Projekt-Know-how in Kombination mit einem erstklassigen Standort eine Schlüsselrolle für den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens, insbesondere im Rohstoffsektor, spielen. Die Nähe zum Meer zu den größten Kobaltmärkten der Welt in Verbindung mit unserer starken Erfahrung im Land stellt ein wirklich attraktives Geschäft dar. Es scheint, dass die Rohstoffzulieferkette für den Batteriesektor zunehmend als Chance mit erheblichen Wachstumspotenzial anerkannt wird."Im Jahr 2018 werden Diamantbohrungen und Testgrabungen durchgeführt, um das laterale und vertikale Ausmaß der Kobalt- und Nickelmineralisierung innerhalb des Projektgebiets abzugrenzen."Wir erwarten außerdem, dass im Laufe dieses Jahres metallurgische Untersuchungen von Laterit-Materialien vom Cyclops-Projekt für die Testverarbeitung in einer nordamerikanischen Pilotverarbeitungsanlage in Auftrag gegeben werden", fuhr Mr. Sundher fort. "Die Studien sollen die Entwicklung von Best-Practice-Methoden zur industriellen Verarbeitung von Kobalt- und Nickelsulfaten in Batteriequalität leiten, die beide wichtige Faktoren für die schnell wachsende Lithium-Ionen-Batterieindustrie darstellen."Das Unternehmen weist ferner darauf hin, dass es ein laufendes Programm zur Identifizierung und Bewertung anderer indonesischer Kobaltgelegenheiten entwickelt hat, um seine Position in diesem Sektor zu stärken, und prüft derzeit eine Reihe von Projekten von strategischem Interesse in der Region.Die Gesellschaft hat Aktienoptionen für bestimmte Consultants und Berater gewährt, die bis zu 300.000 Stammaktien der Gesellschaft erwerben können. Jede der Aktienoptionen ist für eine fünfjährige Laufzeit bis zum 12. Juni 2023 zu einem Preis von $ 0,45 pro Stammaktie ausübbar. Der Optionspreis wurde am 11. Juni 2018 festgelegt, dem letzten Tag, an dem die Stammaktien der Gesellschaft vor der Optionsgewährung gehandelt wurden. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Schlusskurs der an der Canadian Securities Exchange gehandelten Stammaktien $ 0,45. Die Optionen unterliegen einer Unverfallbarkeitsregelung, wobei 50 % der Optionen sechs Monate ab dem Datum der Zuteilung und die restlichen 50 % am ersten Jahrestag des Zuteilungsdatums ausübbar sind. Die Aktienoptionen sind nicht übertragbar.Herr Garry Clark, P. Geo. und ein unabhängiger Director von Pacific Rim Cobalt, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Meldung geprüft und genehmigt hat.(CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) Pacific Rim Cobalt Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen aus Kanada, dessen Hauptaugenmerk zurzeit auf die Erschließung von Kobaltprojekten in Indonesien gerichtet ist. Sein TNM-Kobaltprojekt umfasst Kobalt- sowie Nickelvererzungen und verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur für ganzjährige Erschließungsaktivitäten. Nach Einschätzung des Unternehmens wird Kobalt in Zusammenhang mit den wichtigsten Komponenten von Lithium-Ionen-Batterien der nächste vorherrschende Investmenttrend sein. Derzeit besteht ein Kobaltversorgungsdefizit und die Versorgungskette für Kobalt ist zunehmend anfällig. Kobalt ist Teil einer aufstrebenden Branche mit außergewöhnlichem Potenzial. Pacific Rim ist davon überzeugt, dass die Qualität seiner Projekte und seine Nähe zu den Märkten dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, eine führende Stellung im Bereich der Kobalterschließung einzunehmen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pacificrimcobalt.com.Pacific Rim Cobalt Corp.Ranjeet Sundher - President und CEO(604) 922-8272rsundher@pacificrimcobalt.comSteve Vanry - CFO & Director(604) 922-8272steve@vanrycap.comSean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger(778) 985-8934sean@theparmargroup.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.Weder die Canadian Securities Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung.Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsgerichtete Aussagen sind, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die spezifischen Faktoren, die hier und an anderen Stellen in den regelmäßigen Unterlagen von Pacific Rim Cobalt bei kanadischen Wertpapierregulierungsbehörden offengelegt werden. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie "werden", "planen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "möglich", "sollten" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Die Informationen in diesem Dokument sind notwendigerweise zusammengefasst und enthalten möglicherweise nicht alle verfügbaren Materialinformationen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf zukunftsorientierte Ereignisse und andere Aussagen, die keine Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Management auf der Grundlage des Geschäfts und der Märkte, in denen Pacific Rim Cobalt tätig ist, als angemessen angesehen werden, inhärent erheblichen betrieblichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher unter Berücksichtigung solcher Faktoren ausgelegt werden. Obwohl Pacific Rim Cobalt versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht wie erwartet ausfallen. geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen oder dass die Erwartungen oder Schätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse eintreten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Pacific Rim Cobalt lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, und Pacific Rim Cobalt geht nicht davon aus jede Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere Unternehmen hierin.