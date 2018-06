Indien: Rückgang der Goldimporte um 15% erwartet

Indien, neben China der größte Goldkonsument weltweit, wird einer Prognose der Experten von GFMS Thomson Reuters zufolge in diesem Jahr deutlich geringere Mengen des Edelmetalls importieren als noch 2017.Wie die Zeitung Business Standard gestern meldete, gehen die Marktbeobachter davon aus, dass sich die Einfuhren 2018 auf insgesamt 720 bis 750 Tonnen belaufen werden, verglichen mit 880 Tonnen im vergangenen Jahr. Dies entspräche einer Abnahme um mindestens 15%.Für die Regierung und die Zentralbank des Landes, die Reserve Bank of India könne dies jedoch eine Erleichterung sein, da man sich angesichts der höheren Ölpreise um eine Verschlechterung der Handelsbilanz sorgt. Dem Artikel zufolge gibt es in der Branche bereits Gerüchte über weitere Einfuhrbeschränkungen.Auch der schwache Kurs der Rupie gegenüber dem US-Dollar und der damit verbundene Anstieg der Goldpreise im Inland wirkt sich derzeit negativ auf die Nachfrage aus. Zudem hatten viele Händler ihre Goldbestände vor der Einführung einer Waren- und Dienstleistungssteuer auf Goldprodukte im letzten Jahr aufgestockt. Diese zusätzliche Nachfrage ist nun weggebrochen.Infolgedessen haben sich die Goldimporte seit Januar verringert und lagen mit 63 Tonnen auch im April auf einem niedrigem Niveau. Für Mai wird den Angaben zufolge ein weiterer Rückgang auf 48 Tonnen erwartet.© Redaktion GoldSeiten.de