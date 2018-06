M2 Cobalt identifiziert neue Hochprioritätsanomalien auf Kilembe-Liegenschaften

Vancouver, 12. Juni 2018 - M2 Cobalt Corp. (das "Unternehmen") (TSXV: MC.V) ist erfreut, eine Reihe neuer Anomalien bekannt geben zu dürfen, nachdem vier Geotech Ltd., helikoptergetragene horizontale geomagnetische VITEM B-Feld-Magnetgradiometer-Vermessungen in den Liegenschaften in Kilembe und auf den Waragi- und Bombo-Zielen auf seiner Bujagali-Liegenschaft abgeschlossen wurden.Insgesamt wurden 3.075 Linienkilometer hochauflösender Luftdaten erfasst. Die hochauflösenden Daten wurden im Abstand von 100 Metern gesammelt. Erste Ergebnisse wurden für eine der beiden Lizenzen des Unternehmens in den Kilembe-Areal-Liegenschaften erstellt und haben zwei Anomalien mit hoher Priorität, die zufällige Magnetismus, Elektromagnetismus und signifikante Tau-Werte (Abklingzeitkonstanten) aufweisen, beschrieben. Diese Anomalien wurden als steil nach Süden abfallende Leiter modelliert, die wahrscheinlich auf eine Sulfidmineralisierung hinweisen. Die Anomalien treten innerhalb einer ähnlichen Stratigraphie und entlang des Gebietes der ehemals produzierenden Kilembe Copper Cobalt Mine auf, die ebenfalls aus einer Reihe steil abfallender halbmassiver bis massiver Sulfidkörper bestand.Zusätzlich zu den beiden oben genannten vorrangigen Zielen wurden weitere 184 Prioritätsanomalien von schwach bis stark identifiziert. Für die anderen M2 Cobalt Liegenschaften im Kilembe-Gebiet, wird in den kommenden Wochen eine ähnliche Prioritätsliste erstellt.Karten mit mehr Details zu diesen Ergebnissen finden Sie auf der Website des Unternehmens: http://www.m2cobalt.com/index.php/projects/kilembeDie beiden Anomalien mit hoher Priorität für diese Kilembe Liegenschaft gelten als vorrangige Bohrziele. Das Unternehmen wird in Kürze weitere gebündelte geochemische Bodenuntersuchungen (Gesteins- und Bodenproben) durchführen, um spezielle Bohrkronen im Rahmen eines derzeit geplanten fokussierten Bohrprogramms für den Spätsommer 2018 zu definieren. Die VTEM-Technologie von Geotech hat erfolgreich tief vergrabene Metalllagerstätten in verwitterten Terrains identifiziert mit leitfähigem Deckgebirge wie in Afrika und Australien und haben den Explorationsprozess auf diesen identifizierten Lagerstätten erheblich verkürzt (Combrinck, M., Mortimer, R. und Peters, B., 2009).Simon Clarke, CEO, sagte: "Basierend auf statistischen Informationen über VMS - Lagerstätten weltweit und angesichts der Tatsache, dass unsere Liegenschaften nahe und innerhalb der altersgleichen Stratigraphie der historischen Kilembe Mine liegen, ist das Unternehmen der Ansicht, dass ein hohes Potenzial für die Entdeckung von Lagerstätten analog der Größe und Zusammensetzung der VMS-Lagerstätten in Kilembe besteht. Diese Lagerstätten produzierten eine erhebliche Menge an hochwertigem Kupfer und Kobalt. Die vorläufigen Ergebnisse der Geotech-Umfrage bestätigen dieses Potenzial weiter. "In Bezug auf seine Bujagali Liegenschaften hat das Unternehmen zwei Geotech Ltd., geophysikalische Helikopteruntersuchungen an den Bombo- und Waragi-Zielen mit einer Gesamtlänge von 245 Linienkilometern bei 100 Metern Linienabstand durchgeführt.Darüber hinaus hat das Unternehmen 21 mechanisierte Schürfgräben in den Zielgebieten Waragi und Bombo mit einer Gesamtlänge von 1.391 Metern fertiggestellt. Die Gesteinssplitterproben aus dem Grabungsprogramm werden derzeit von ALS Chemex South Africa Pty analysiert.Die Ergebnisse der Grabungsproben und Beobachtungen, die VTEM-Vermessungsinterpretation und die Infill-Bodenprobenergebnisse für Waragi und Bombo werden weitere Details liefern, während das Unternehmen konkretes Bohrgestänge für ein erstes Bohrprogramm, das für den Spätsommer 2018 geplant ist, vorbereitet.Dean Besserer, P. Geol., Technical Advisor und Explorations-Programm Manager des Unternehmens, erklärte: "Wir glauben nun, dass wir in unseren Liegenschaften in Kilembe und Bujagali mehrere Zieltypen haben. Insbesondere VMS-Kilembe-Stil in unseren Kilembe -Liegenschaften, ultramafisches gehostetes Nickel-Kobalt in Bombo und stratiformes Sediment beherbergendes Kupferkobalt (Katanga Style) in Waragi. Wir werden diese Ziele durch ein laufendes Arbeitsprogramm weiter definieren und erweitern, da wir versuchen, spezifische Bohrkronen für unser erstes Bohrprogramm vorzubereiten. "Der Verwaltungsrat hat die Gewährung von 375.000 Aktienoptionen an Berater und Berater des Unternehmens genehmigt. Diese Optionen sind sofort ausübbar und können zu einem Preis von 0,34 CAD für einen Zeitraum von sechsunddreißig Monaten ausgeübt werden.M2 Cobalt Corp. konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Weltklasse-Kobaltprojekten (damit verbundene Minerale), um das zunehmende Angebotsdefizit bei Kobalt zu beheben. Das Unternehmen besitzt ein großes Landpaket in der Republik Uganda, Ostafrika, das an historische Produktionsstätten auf den gleichen Mineraltrends grenzt, wie einige der großen Minen in der benachbarten DRK, von wo über 60% des globalen Kobaltangebots stammt. Uganda ist ein stabiles Land mit einer wachsenden Wirtschaft, das sich darum bemüht, seine historische Bergbauindustrie wiederzubeleben. Das Unternehmen hat ein sehr erfahrenes Managementteam und ein Board of Directors, die an der Finanzierung und Weiterentwicklung von Ressourcenprojekten weltweit beteiligt waren. Das Unternehmen besitzt ebenfalls Lizenzen, die ungefähr 2.800 Hektar Land im Cobalt Camp in Ontario, Kanada, abdecken. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie unter www.m2cobalt.com.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dean Besserer, P.Geol., der technische Berater des Unternehmens und eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, geprüft und zugelassen.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Simon Clarke unter sclarke@M2Cobalt.com oder Andy Edelmeier unter andy@m2cobalt.com.Im Auftrag des Board,Simon Clarke, Chief Executive OfficerDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.Weder TSX Venture Exchange noch sein Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung.Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung verwendet, die Wörter "erwarten", "glauben", "schätzen", "erwarten", "Ziel", "planen", "Prognose", "Mai", "Zeitplan" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke identifizieren zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf Explorationsarbeiten in Uganda, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter und bestimmte andere Faktoren oder Informationen beziehen. Solche Aussagen stellen die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von der Gesellschaft als angemessen erachtet werden, inhärent erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Eventualitäten und Risiken unterliegen Unsicherheiten. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder anderer Ereignisse, die solche Aussagen und Informationen betreffen, als von den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Vorschriften.