Ucore Rare Metals schließt 1. Tranche von nicht vermittelter Privatplatzierung ab

Halifax, 11. Juni 2018 - Ucore Rare Metals Inc. (TSX-V: UCU, OTCQX: UURAF) (Ucore oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 23. Mai 2018 die erste Tranche (die erste Tranche) seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (die Privatplatzierung) durch die Emission von 6.344.074 Einheiten (die Einheiten) zu einem Zeichnungspreis von 0,18 Dollar pro Einheit (Bruttoeinnahmen von etwa 1.142.000 Dollar) erfolgreich abgeschlossen hat.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem übertragbaren Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis 8. Juni 2021 eine zusätzliche Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,25 Dollar zu erwerben.Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.In Zusammenhang mit der ersten Tranche zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovision in Höhe von insgesamt 13.230 Dollar in bar und emittierte insgesamt 73.500 Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants). Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis 8. Juni 2020 eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,18 Dollar zu erwerben.Bestimmte Insider des Unternehmens haben insgesamt 2.416.667 Einheiten (Bruttoeinnahmen von etwa 435.000 Dollar im Rahmen der ersten Tranche) erworben, was als Transaktion mit einer nahestehenden Partei (Related Party Transaction) gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) erachtet wird. Alle Details dieser Transaktionen werden auf dem System for Electronic Disclosure by Insiders (das SEDI) verfügbar sein, das hier aufgerufen werden kann: www.sedi.ca. Die erste Tranche ist von den formellen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen gemäß MI 61-101 ausgenommen, da weder der faire Marktwert der ersten Tranche noch die bezahlte Vergütung 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. In Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche wurden keine neuen Insider oder Kontrollpersonen geschaffen.Die Privatplatzierung (einschließlich der ersten Tranche) wurde von allen unabhängigen Directors des Unternehmens genehmigt. Die Anzahl der Stammaktien, die im Rahmen der Privatplatzierung möglicherweise an Insider des Unternehmens emittiert werden können (einschließlich etwaiger Stammaktien, die infolge der Ausübung der Warrants emittiert werden können), machen nicht mehr als zehn Prozent der zurzeit emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis aus.Das Unternehmen könnte zu denselben oben beschriebenen Bedingungen weitere Tranchen der Privatplatzierung abschließen. Der Abschluss der weiteren Tranchen der Privatplatzierung unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Unterzeichnung endgültiger Zeichnungsabkommen mit Zeichnern, den Erhalt von Geldern sowie auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSX-V).Gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Rahmen der ersten Tranche emittierten Wertpapiere unter anderem einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 9. Oktober 2018 endet. Die Privatplatzierung unterliegt einer endgültigen Genehmigung der TSX-V.Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase, dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -aufbereitungstechnologien liegt. Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Bokan. Am 31. März 2014 teilte Ucore mit, dass dem Unternehmen von Seiten der Rechtsprechung des Bundesstaates Alaska die einstimmige Genehmigung erteilt wurde, nach Ermessen der Alaska Import Development and Export Agency (AIDEA) bis zu 145 Millionen USD in das Projekt Bokan zu investieren.Weitere Informationen erhalten Sie über Jim McKenzie, President und Chief Executive Officer von Ucore Rare Metals Inc. (Tel: +1 (902) 482-5214) oder auf http://www.ucore.com.210 Waterfront DriveBedford, Nova Scotia Kanada B4A0H3902.482.5214info@ucore.comwww.ucore.comwww.ucore.com/ucoretvDIESE PRESSEMITTEILUNG DARF NUR IN KANADA VERBREITET WERDEN UND IST NICHT FÜR US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN USA GEEIGNET.Vorsorglicher Hinweis: Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Mit Ausnahme von historischen Fakten sind alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, welche sich auf die erwartete Teilnahme von Insidern, den Abschluss der Privatplatzierung, den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der Privatplatzierung und die Verwendung ihres Erlöses sowie vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, zählen Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Gewinnung und Exploration, Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Forschung und Entwicklung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der Börsenkurs der Stammaktien, den Nichterhalt der endgültigen Genehmigung der Privatplatzierung durch die TSX-V und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot auf den Kauf oder Verkauf von Einheiten, Stammaktien oder Warrants (zusammen die Wertpapiere) in den USA oder an oder im Namen oder zugunsten von US-Bürgern dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den USA oder an oder im Namen oder zugunsten von US-Bürgern möglicherweise nicht verkauft werden, sofern keine Ausnahme von einer solchen Registrierung vorliegt. USA (United States) und US-Bürger (U.S. Person) werden in Bestimmung (Regulation) S des U.S. Securities Act definiert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!