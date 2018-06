Khan Resources kündigt Änderung des Geschäftsfelds an

Das Uranunternehmen Khan Resources Inc. gab gestern bekannt, dass es einen Branchenwechsel anstrebt. Nachdem Khan Resources bereits früher in diesem Jahr in das Technologieunternehmen Arctic Blockchain Ltd. investiert hatte, fiel nun die Entscheidung, vollständig in den Kryptowährungssektor wechseln. Der Fokus des Unternehmens soll künftig auf Investitionen in digitale Währungen und die Blockchain-Technologie liegen.Um der Neuausrichtung Rechnung zu tragen will das Unternehmen auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung der Aktionäre zudem seinen Namen in Cypherpunk Holdings Inc. ändern.© Redaktion MinenPortal.de