Sovereign Metals Ltd.: Neue Ressourcenkalkulation

Sovereign Metals gab heute die neue Ressourcen-Kalkulation für das Malingunde Grafit-Projekt bekannt ( Link ).Und die heute bekanntgegebene Ressource hier abgebildet:Was wir sofort sehen ist, dass das Unternehmen in der Lage war, die alte Ressourcenschätzung in der Qualität massiv zu verbessern und das war auch das Ziel des Bohrprogrammes.Bei einem 4% Cut-Off (alles unter 4% Gehalt wird als wertlos deklariert und herausgenommen) hatte man vorher im weichen Saprolith insgesamt 28,8 Millionen Tonnen zu 7,10% TGC.Davon waren 23 Millionen Tonnen "indicated" und 5,7 Millionen Tonnen "inferred". Nun hat Sovereign Metals ebenfalls 28,8 Millionen Tonnen, doch der Gehalt liegt bei 7,20% leicht höher.4,8 Millionen Tonnen konnten in die "sicherste" Kategorie "measured" eingestuft werden und dies bei einem deutlich höheren Gehalt von 8,50%. Dies zeigt mir, dass man vorher konservativ kalkuliert hat und nun die überwachenden Consultants den höheren Gehalt in der höchsten Kategorie zugelassen haben.18,7 Millionen Tonnen verbleiben in der "indicated" Kategorie mit den 7,10% und "inferred" hat man nun 5,4 Millionen Tonnen zu 6,30%.Inklusive der verwitterten Saprock-Vorkommen hat Sovereign nun insgesamt 45,7 Millionen Tonnen zu 7,20%.Da die letzten Studien gezeigt haben, dass Sovereign bei einem Produktionsmix aus Saprolith und Saprock sehr gute Ausbeuten erzielen kann, nehme ich diese 45,7 Millionen Tonnen nun als neuen Ausgangspunkt. Das "fresh rock" belasse ich außen vor, da dies in den ersten Jahren der Produktion vermutlich keine Rolle spielen wird.Für das Unternehmen wird der hochgradige Teil von 14,5 Millionen Tonnen zu 9,70% nun die wichtigste Rolle spielen. 88% des Vorkommens liegt in den beiden höchsten Kategorien: