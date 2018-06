Wieder leichte Tendenz nach oben - Südwestbank legt Oldtimerindex für 2017 vor

Vergleich OTX, DAX, REX-P, EuroStoxx

Autoklassiker aus Süddeutschland schlagen Aktien und deutsche Staatsanleihen um Längen.

Im Jahr 2017 stiegen die Preise der Oldtimer aus dem Oldtimerindex (OTX) der Südwestbank wieder an. Nach einem spürbaren Rückgang im Jahr 2016 wächst der OTX um rund 3 Prozent. Spitzenreiter ist seit Auflage des OTX der Porsche 911."Nach dem doch deutlichen Rückgang 2016 verzeichneten wir 2017 wieder einen leichten Aufwärtstrend im Oldtimerindex", sagt Jens Berner, Oldtimer-Experte im Asset Management bei der mittelständischen Regionalbank. "Der Preis des stark gewichteten Mercedes 300 SL war im Jahr 2016 bedeutend gefallen, hielt sich im letzten Jahr jedoch stabil", erklärt Berner. Während 2016 die Wertentwicklung des Oldtimerindex im negativen Bereich lag, verzeichnet er 2017 wieder einen Zuwachs von rund 3 Prozent. Am Stichtag 1. Januar 2018 lag der Index bei 403 Punkten.Spitzenreiter ist mit 16.925 in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen der Porsche 911. Die durchschnittlichen Preise liegen bei rund 130.000 Euro. Der Porsche 356 B konnte in den vergangenen Jahren starke Wertzuwächse verzeichnen, gab aber 2017 um knapp 20 Prozent nach. Eine interessante Entwicklung gibt es beim 190er "Baby Benz": "Die Stückzahl der Fahrzeuge, die den Oldtimerstatus erreicht haben, hat sich gegenüber 2016 um rund 50 Prozent erhöht", erklärt Berner. Seiner Einschätzung nach wird die Anzahl in den nächsten Jahren weiter zunehmen.Neu im Index ist in diesem Jahr nach einer kurzen Unterbrechung wieder die BMW Isetta. "Die Preise zogen an, sodass der Isetta der Wiedereinstieg in den Oldtimerindex geglückt ist", berichtet Berner. Erstmals in den Index geschafft hat es der Mercedes Adenauer - aufgrund der erhöhten Anzahl zugelassener Fahrzeuge und einem Preisanstieg. Auch der Mercedes Benz 219 und 220 Ponton wurden durch leicht gestiegene Zulassungszahlen in den Index aufgenommen.Aus dem OTX herausgefallen sind der Opel Ascona B sowie der Manta B. "Deren Preise haben sich nicht verändert und die Stückzahlen sind nicht in ausreichender Anzahl gestiegen, um im Index zu verbleiben", nennt Berner als Grund dafür, dass die beiden Modelle aus dem Index verdrängt wurden. Auch der BMW 2000 C/3.0 CSL sind nicht mehr im Index enthalten, da sich die Preise verringert haben.Die Südwestbank legte den Oldtimerindex erstmals 2010 auf, um die Wertentwicklung süddeutscher Autoklassiker mit anderen Anlageformen zu vergleichen. In den Index aufgenommen werden 20 Modelle von Automobilherstellern aus Baden-Württemberg, Bayern und dem südlichen Hessen. Die Berechnung des OTX basiert unter anderem auf der Auswertung von Preisangaben des renommierten Fachmagazins "Motor Klassik". Den Anfangswert des Index legte die Südwestbank auf 100 Punkte im Jahr 2005 fest.