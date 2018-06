Commerce Resources: Aktueller Stand des Standort-Infrastrukturplans für Ashram

12. Juni 2018 - Commerce Resources Corp. (TSXV: CCE, FSE: D7H) (das Unternehmen oder Commerce) freut sich, den aktuellen Stand der geotechnischen Arbeiten für die Standort-Infrastruktur zu melden, die zur Unterstützung der laufenden Vormachbarkeitsstudie für das zu 100 % unternehmenseigene Seltene-Erden-Projekt Ashram im Norden von Quebec durchgeführt werden.Ein wesentliches Element der Beurteilung der Standort-Infrastruktur für das Projekt Ashram ist inzwischen abgeschlossen: Die endgültigen Prüfdaten auf der Ebene der Vormachbarkeitsstudie für die Arbeiten, die an den 2015 entnommenen geotechnischen Proben durchgeführt wurden (siehe Pressemitteilungen vom 9. Juli 2015), sind eingegangen. Diese Arbeiten umfassten die Identifizierung des Bodentyps und dessen Eignung als Fundamentmaterial sowie anderer damit verbundener Eigenschaften, die für die Beurteilung des Standorts und die Erschließung entscheidend sind.Die Ergebnisse sind vom technischen Standpunkt aus äußerst ermutigend und deuten darauf hin, dass die für das Projekt geplanten Infrastruktur-Standorte vorteilhaft und praktisch sind. Diese Arbeiten stützen die bereits positiven Daten, die aus den bisher durchgeführten Sterilisationsbohrungen gewonnen wurden, sowie die laufenden Umweltprogramme und das soziale Engagement.Chris Grove, der President des Unternehmens, merkte dazu an: Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Risiken des Standort-Layouts, das anfänglich für die Entwicklung des Projekts Ashram vorgelegt wurde, erheblich gesenkt werden konnten, wobei alle Komponenten günstig und in unmittelbarer Nähe gelegen sind. Wir führen das Projekt nicht allein mit dem Ziel fort, eine Mine zu errichten, sondern wir legen das Fundament, auf dem wir einen ertragreichen, kostengünstigen und langfristigen Vermögenswert entwickeln wollen, von dem alle beteiligten Parteien profitieren werden.Der Datensatz bestand aus siebenundsiebzig (77) Proben, die mit einem Shelby-Rohr und einem Löffel-Probenehmer aus zahlreichen Bohrlöchern am Standort des Gesteinsgangs am Centre Pond, an der Abraumentsorgungseinrichtung und der Verarbeitungsanlage sowie aus der Lagerstätte Ashram entnommen wurden. Neben der Beurteilung der Mächtigkeit des Deckgebirges umfassten die Prüfarbeiten zu den Proben auch die Analyse der Granulometrie, der Scherfestigkeit, des Reibungswinkels und der hydraulischen Leitfähigkeit. Die Analysearbeiten wurden von den Laboratoires dExpertises de Québec ltée (die LEQ) und von Groupe Qualitas Inc., einem Unternehmensbereich von SNC-Lavalin, durchgeführt.Die offiziell gemeldeten Daten werden bei Abschluss auf der Ebene der Vormachbarkeitsstudie in eine detaillierte übergreifende geotechnische Prüfung des Projekts einfließen.Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Dahrouge Geological Consulting Ltd., und David Sims, P. Geo, Consulting Hydrogeologist, die qualifizierten Sachverständigen hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt. Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf Lagerstätten mit Seltenmetall- und Seltenerdelementvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Erschließung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec und der Tantal- und Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia.Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter http://www.commerceresources.com oder über das Anlegerservice Tel. 604.484.2700 bzw. info@commerceresources.comFür das Board of Directors: Commerce Resources Corp.Chris GroveChris Grove, PresidentTel: 604.484.2700Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Eignung des Bodentyps für die Errichtung der Infrastruktur, die erhebliche Senkung der Risiken des ursprünglich geplanten Standort-Layouts durch die Ergebnisse und das Einfließen der offiziellen Daten in eine vorläufige Machbarkeitsstudie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wird. Zu den Risiken, die dazu führen könnten, dass sich diese Aussagen ändern oder nicht zum Tragen kommen, zählen unter anderem eine Änderung der Kosten für die Förderung und die Verarbeitung; erhöhte Investitionskosten; der Zeitplan und Inhalt der anstehenden Arbeitsprogramme; die geologischen Interpretationen auf der Grundlage der Bohrungen, die sich durch detailliertere Informationen ändern könnten; die potenziellen Verarbeitungsmethoden und der angenommene Gewinnungsgrad der Mineralien auf der Basis beschränkter Testarbeiten und im Vergleich mit Lagerstätten, die als vergleichbar betrachtet werden und sich durch weitere Testarbeiten möglicherweise als nicht vergleichbar erweisen; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Ausrüstung und Märkten für die produzierten Güter; und - trotz der gegenwärtig erwarteten Realisierbarkeit des Projekts - Bedingungen, die sich dahingehend ändern könnten, dass die Mineralien unseres Konzessionsgebiets nicht rentabel abgebaut werden können, oder die Möglichkeit, dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und den Betrieb der geplanten Mine nicht erteilt werden. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!