Altiplano Metals erweitert Aktivitäten in zweitem Projekt in Chile

EDMONTON, 13. Juni 2018 - Altiplano Metals Ltd. (TSX-V:APN) (OTCQB:ALTPF) (FWB:9AJ1) (APN oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme der unterirdischen Bohrungen in der historischen Gold-Kupfer-Mine Maria Luisa (Maria Luisa) unweit von La Serena (Chile) bekannt zu geben.CEO John Williamson sagte: Die jüngsten Ergebnisse der unterirdischen Probenahmen aus der tiefsten zugänglichen Ebene (841 Meter) haben die Aufzeichnungen der historischen hochgradigen Produktion bei Maria Luisa bestätigt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse hat APN diese Ebene für unterirdische Bohrungen vorbereitet, um die Kontinuität dieser Gehalte in die Tiefe zu bestätigen. Außerdem ist die Entnahme einer 5.000 Tonnen schweren Massenprobe geplant.Die historischen Produktionsaufzeichnungen, die von Apex in seinem technischen Bericht vom 10. Februar 2017 (Pressemeldung vom 15. März 2017) zitiert wurden, zeigen, dass die 600 Tonnen der Erzgänge bei Maria Luisa, die zwischen 2011 und 2015 abgebaut wurden, einen Durchschnittsgehalt von 6,85 g/t Au und 1,89 % Cu hatten, darunter etwa 14 Tonnen mit 25,8 g/t Au und 1,69 % Cu. Im Jahr 2017 meldete APN Schlitz-Splitterproben mit bis zu 25 g/t Au über 1,6 m (Pressemeldung vom 21. Juni 2017) und die aktuellen Ergebnisse der Schlitzprobenahmen (siehe Abbildung 2 unten) haben das Vorkommen dieser hohen Gehalte auf der tiefsten Ebene mit bis zu 19,21 g/t Au und 2,27 % Cu über 1,1 m bestätigt (siehe Abbildung 1 unten).http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43694/APN - 13 June 2018 News Release_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Foto der Schlitzprobe Nr. 34789 aus der 841-Meter-Ebene, die auf 1,1 m einen Gehalt von 19,2 g/t Au und 2,3 % Cu ergab.Die Diamantbohrungen an der Oberfläche, die 2017 absolviert wurden, durchteuften die Fortsetzung der Erzgänge etwa 50 Meter unterhalb der 841-Meter-Ebene; die schlechte Kerngewinnung von nur 50 % deutet jedoch darauf hin, dass die Analyseergebnisse, die zwar gut waren (1 m mit 6,95 g/t Au und 0,03 % Cu), den wahren Gehalt unterschätzt haben könnten. Das Unternehmen wird nun ein unterirdisches Bohrprogramm entlang von 3 Fences mit jeweils 3 bis 4 kurzen Löchern in der Nähe der festgestellten hochgradigen Quellen durchführen, um das Potenzial bei Maria Luisa besser einschätzen zu können.Zwischen April und Juni 2018 führte das Unternehmen Arbeiten im Untergrund durch, um die 841-Meter-Ebene zu erweitern und den Zugang zu verbessern und damit neue unterirdische Bohrungen dort zu ermöglichen, wo die Probenahmen und Kartierungen hochwertige Gold- und Kupfermineralisierungen mit ähnlichen Erzgehalten wie das Gold-Kupfer-Erz, das von den historischen Betreibern abgebaut und verkauft wurde.Im Anschluss an die Bohrungen beabsichtigt das Unternehmen, eine 5.000 Tonnen schwere Massenprobe zu entnehmen, um das Potenzial für die Erstellung einer NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung zu prüfen. Zur Entnahme dieser Probe plant das Unternehmen, einen Schacht zu sanieren und zu vertiefen, der derzeit von der Oberfläche bis auf die 858-Meter-Ebene reicht. Der Schacht wird bis in eine Tiefe von 835 Metern (23 Meter tiefer) ausgeweitet und ermöglicht die Entnahme von mineralisiertem Erzgangmaterial von unten.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43694/APN - 13 June 2018 News Release_DEPRcom.002.pngAbbildung 2. Darstellung der Ergebnisse der Schlitz- und Stichprobenahmen und der geplanten unterirdischen Bohrungen.Osbaldo Zamora Vega, Ph.D, P.Geol., Vice President von Exploration bei Altiplano, hat als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung überprüft und freigegeben. Altiplano Metals Inc. (APN: TSX.V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.altiplanominerals.com.FÜR DAS BOARD:John Williamson e.h., President und CEOTel: (780) 966-7014Jeremy Yaseniuk, Directorjeremyy@apnmetals.comTel: (604) 773-1467Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf Explorationsbohrungen, Abbauaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Rechtsansprüche, Verzögerungen aufgrund mangelnder Kooperation Dritter, Änderungen in der Regierungspolitik hinsichtlich der Exploration und Förderung von Rohstoffen, sowie die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. 