Neue Silber- und Goldmünze Australian Bird of Paradise

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren gibt es seit Januar 2014 auch die Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.Vor Kurzem veröffentlichte die Prägestätte eine neue jeweils 1-Unzen-schwere Gold- und Silbermünze mit dem Motiv des exotischen, australischen Paradiesvogels. Auf der Motivseite ist daher ein rufender Paradiesvogel abgebildet, der auf der Kante eines Felsens steht und die Flügel ausbreitet. Des Weiteren findet man dort den Schriftzug "Australian Bird of Paradise", das Prägezeichen der Perth Mint "P", das Feingewicht von 1 Unze und die Feinheitsangabe.Die Kehrseite der Münze zeigt ein Portrait von Königin Elisabeth II, die Jahreszahl 2018 und den jeweiligen Nennwert der Gold- und Silbermünze von jeweils 100 Dollar und 1 Dollar.Die Auflagen der beiden Münzen sind jeweils auf 5.000 und 50.000 Stück limitiert.© Redaktion GoldSeiten.de