Nexus Gold führt geochemische Untersuchung auf Rakounga durch

Vancouver, 14. Juni 2018 - Nexus Gold Corp. (Nexus oder das Unternehmen) (TSX-V: NXS, OTC: NXXGF, FSE: N6E) gibt bekannt, dass es eine 105 Linienkilometer umfassende geochemische Untersuchung auf dem Konzessionsgebiet Rakounga in Burkina Faso, Westafrika, begonnen hat.Zweck der Untersuchung ist, in der neun Kilometer großen Lücke zwischen dem Koala-Vorkommen auf dem 38 km² großen, benachbarten Goldkonzessionsgebiet Bouboulou des Unternehmens und dem Koaltenga-Vorkommen am westlichen Rand des 250 km² großen Goldkonzessionsgebiets Rakounga (siehe Karte) möglicherweise Goldmineralisierung zu identifizieren.Frühere Bohrungen durch das Unternehmen auf Koala ergaben mehrere beachtenswerte Abschnitte, einschließlich 5,21 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) über 3,05 Meter, einschließlich 15,50 g/t Au über 1 Meter (Bohrloch BBL-17-DD-07) und 4,41 g/t Au über 8,15 Meter, einschließlich 23 g/t Au über 1 Meter (Bohrloch BBL-17-DD-08) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Oktober 2017).Frühere, vom Unternehmen auf Koaltenga durchgeführte Bohrungen, ergaben wichtige Ergebnisse, einschließlich 1,01 g/t über 32 Meter, einschließlich 5,65 g/t Au über 2 Meter und 2,81 g/t Au über 6 Meter (Bohrloch RKG-17-RC-002) und 1,00 g/t Gold über 34 Meter, einschließlich 5,57 g/t Au über 4 Meter (Bohrloch RKG-17-RC-008) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Dezember 2017).Die Untersuchung deckt das von der Scherzone Sabce unterlagerte Gebiet ab. Diese Scherzone ist ein besonderes Strukturmerkmal, das sich über mehr als 200 Kilometer durch den Grünsteingürtel Goren zieht.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43711/Nexus Gold - News Release - Rakounga Soil Program (June 14 2018) (FINAL)-DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Geochemisches Programm, das auf den Boden zwischen Koaltenga (unten links) und Koala (oben rechts) abzieltWir freuen uns, dass unser Arbeitsprogramm für 2018 gestartet ist, sagte President & CEO, Alex Klenman. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Erschließung von Bouboulou-Rakounga. Das Gebiet, das wir abdecken, hat das Potenzial, die Mineralisierung erheblich zu erweitern. Schließlich möchten wir mit diesem Projekt eine Ressourcenschätzung erstellen und die bei dieser Untersuchung generierten Daten werden uns diesem Ziel näher bringen, fügte Klenman hinzu.Angesichts der Goldmineralisierung, die wir auf den Konzessionsgebieten Bouboulou und Rakounga bereits gefunden haben, handelt es sich bei diesem Gebiet um äußerst aussichtsreichen Boden, und es wird spannend sein, zu sehen, welche Werte das erste Programm ergibt, sagte Senior Vice-President of Exploration, Warren Robb.Auf dem Konzessionsgebiet Rakounga fand nur geringfügige Exploration statt, seit Boliden dort 1997 RAB-Bohrungen durchführte. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Gebiet, das exploriert werden soll, das Potenzial hat, eine Goldmineralisierung aufzuweisen, die den oben genannten Koala- und Koaltenga-Vorkommen sehr ähnlich ist.Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass es bestimmten Directors, Führungskräften und Beratern des Unternehmens 1 Mio. Incentive-Aktienoptionen gewähren wird. Die Optionen sind sofort ausübbar und können über einen Zeitraum von 60 Monaten zum Preis von 0,33 $ ausgeübt werden.Die Gewährung der Aktienoptionen unterliegt den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens sowie der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.Nexus Gold ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, das hauptsächlich in Burkina Faso (Westafrika) tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Abgrenzung einer konformen Ressource in einem oder mehreren seiner drei aktuellen Projekte. Das 38 Quadratkilometer große Projekt Bouloubou umfasst nicht weniger als fünf etablierte Goldzonen, die sich in 3 getrennten 5 Kilometer langen Goldtrends befinden. Die angrenzende 250 Quadratkilometer große Goldkonzession Rakounga umfasst die Ausläufer der Goldtrends bei Bouboulou und beinhaltet derzeit 3 Mineralisierungszonen, die anhand von Bohrungen untersucht wurden. Warren Robb P.Geo., Vice-President, Exploration, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 und für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich.Für das Board of Directors von Nexus Gold Corp.Alex Klenman, President & CEO604-558-1920info@nexusgoldcorp.comwww.nexusgoldcorp.comSuite 720, 700 West Pender StreetVancouver, BC V6C 1G8Tel.: +1 604.558.1920 Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. 