Aktionäre von Aurania Resources stimmen allen Beschlüssen auf der Jahresversammlung zu

Toronto, 14. Juni 2018 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung (die Versammlung), die am 13. Juni 2018 stattfand, allen Beschlüssen, einschließlich der Berufung eines neuen Board-Mitglieds, Herrn Alfred Lenarciak, zugestimmt haben.Auf der Versammlung stimmten die Aktionäre der Bestellung der Wirtschaftsprüfer, der Wahl der Board-Mitglieder, dem Incentive-Aktienoptionsplan und dem Restricted Share Unit-Plan des Unternehmens (der RSU-Plan) sowie einer Änderung der Satzung des Unternehmens zu. Einzelheiten hierzu sind im Rundschreiben zur Hauptversammlung vom 30. April 2018 enthalten, das unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter http://www.aurania.com/investors/annual-general-meeting/ abrufbar ist.Am 1. Juni 2018 kündigte das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 2.000.000 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 2,00 Dollar pro Einheit an, um damit einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 4.000.000 Dollar zu erzielen (das Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 3,00 Dollar. Das Angebot beinhaltet eine Mehrzuteilungsoption, die es Aurania ermöglicht, bis zu 500.000 zusätzliche Einheiten für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 Dollar auszugeben.Das Interesse an der Privatplatzierung ist groß und Investoren, die an einer Teilnahme interessiert sind, sollten ihr Interesse frühzeitig über den Link auf der Website des Unternehmens unter http://www.aurania.com/investors/private-placement/ bekunden.Das Online-Zeichnungsverfahren funktioniert gut und die Gelder werden erfolgreich per Kreditkarte auf ein Treuhandkonto überwiesen - ein Novum für das Unternehmen. Es gilt zu beachten, dass das Unternehmen die Platzierung über die in Kanada und anderswo geltende Ausnahmegenehmigung für bestehende Aktionäre (Existing Shareholder Exemption) den berechtigten bestehenden Aktionären eröffnet, unabhängig davon, ob sie akkreditierte Investoren sind. Falls das Angebot überzeichnet ist, besteht die Möglichkeit, dass das Unternehmen ein Angebot nicht annimmt, obwohl dieses eingegangen ist.Aurania ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineralkonzessionen mit einem besonderen Fokus auf Edelmetallen und Kupfer beschäftigt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt Lost Cities - Cutucu, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden in Südost-Ecuador.Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.Carolyn Muir, Manager - Corporate & Investor Services(416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comDr. Richard Spencer, PresidentAurania Resources Ltd.(416) 367-3200richard.spencer@aurania.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resoure-capital.chDie TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!