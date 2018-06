Silber - Die spannendste Zeit des Jahres beginnt!

Nach der FED-Sitzung vom Mittwoch und der gestrigen EZB-Entscheidung zeigen die Edelmetalle wieder ein Lebenszeichen und ziehen an. Mit dem gestrigen Schlusskurs bei Silber von 17,16 USD wurde immerhin wieder das April-Hoch erreicht. Die leicht positive Tendenz seit Anfang Mai setzt sich fort und scheint sogar an Dynamik zu gewinnen. Allerdings ist jetzt mit dem ersten Tagesschlusskurs über 17 USD seit neun Wochen noch längst nicht Zeit gekommen Silber auf 20 USD "hochzureden"!Nach der letzten Einschätzung zu Silber vom 30. Mai "Silber - Langeweile hoch 10! Wie lange noch?" geht es mit den Kursen planmäßig aufwärts und in die "gewünschte" Richtung.Zitat: "Genau das wäre aber die Bedingung für eine neue große Aufwärtsbewegung: Ein beherzter und impulsiver Sprung über den Abwärtstrend bei ca. 17,10 USD bzw. über die Widerstandszone um 17,20/17,50 USD."Mit dem gestrigen Tageshoch bei 17,32 USD wurde die genannte äußerst wichtige Widerstandszone mittig erreicht. Silber hat damit den wohl wichtigsten charttechnischen Widerstand in diesem Jahr erreicht! Es geht jetzt um alles oder nichts! Zwei simple Szenarien stehen ab heute zur Diskussion:Entweder die besagte Widerstandszone entpuppt sich erneut als zu stark, dann würde Silber wieder nach unten weg kippen und sich wieder der grünen Unterstützungszone knapp über der 16 USD Marke widmen. Der mögliche Ausbruch Richtung 20 USD würde dann im besten Fall noch mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate, auf sich warten lassen.Oder aber Silber gelingt nun endlich doch der Ausbruch über 17,50 USD. Dann würde wohl sofort eine Heerschar von Anlegern und Tradern auf den fahrenden Zug aufspringen und Silber schnell auf 18 bzw. 18,60 USD und später auf ca. 20 USD hieven. Achten Sie ab jetzt also auf die beschriebenen und definierten Chart-Marken. Es könnte durchaus sein, dass Silber bei der nächsten Einschätzung hier auf Goldseiten.de bereits einen weiteren US-Dollar höher steht …© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.