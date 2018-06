Korrelation zwischen Gold und US-Dollar - Bloomberg Intelligence

Die fest etablierte negative Korrelation zwischen dem Goldpreis und dem US-Dollar wird in Zukunft an Stärke verlieren und das gelbe Edelmetall nach oben treiben, so meint Mike McGlone von Bloomberg Intelligence laut Kitco News "Die hohe Negativkorrelation zwischen Gold und dem Dollar sollte abnehmen und wahrscheinlich zeitgleich mit höheren Metallpreisen eintreten", erklärte McGlone. Und nun, da die Zinserhöhung der Fed stattgefunden hat, könnte Gold in einem Umfeld steigender Inflationserwartungen und zunehmender Marktvolatilität sogar in noch größere Höhen vordringen.Kitcos technischer Analyst Jim Wyckoff ist einer ähnlichen Meinung und unterstreicht die unerwartete Stärke des Goldes. Dass das gelbe Edelmetall im Angesicht eines starken US-Dollars zugelegt hat, sei ein Hinweis darauf, dass es einen kurzfristigen Boden gebildet habe und sich nun zumindest seitwärts entwickeln oder sogar steigen könne.© Redaktion GoldSeiten.de