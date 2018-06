Infografik: Die Zukunft der Gold-Exploration

Schon seit vielen Jahrhunderten sind die Menschen auf der Suche nach Goldlagerstätten, und die Methoden wurden dabei zunehmend ausgefeilter und effektiver. Doch trotz aller geowissenschaftlichen und technologischen Fortschritte, seht die Explorationsbranche heute vor großen Herausforderungen, da die noch unentdeckten Vorkommen oft tief in der Erde verborgen und von Gesteinsschichten überdeckt sind.Die Webseite The Visual Capitalist hat nun in Zusammenarbeit mit Nevada Exploration Inc. eine Infografik erstellt, die einen Überblick über die Schwierigkeiten bei der Suche nach Goldlagerstätten sowie über die neuen Methoden und Ideen gibt, die dabei angewendet werden.Das größte Problem besteht dem Artikel zufolge darin, dass die Exploration trotz aller modernen Technik zumeist noch immer mit der Suche nach Anzeichen für einen Erzkörper an der Tagesoberfläche beginnt. Viele Lagerstätten weisen jedoch keinerlei Verbindung zur Oberfläche auf; zudem sind tiefer liegende Goldvorkommen oft deutlich größer als oberflächennahe. Man sucht daher nach Möglichkeiten, um durch die überdeckenden Gesteinsschichten "hindurchsehen" zu können.Interessante Ansätze stammen dabei aus der Biochemie und der Hydrogeochemie. In Australien untersuchen Explorationsunternehmen beispielsweise Pflanzen daraufhin, welche Elemente sich in ihnen angesammelt haben, und können auf diese Weise Hinweise auf darunterliegende Metallvorkommen erhalten. In anderen Gegenden könnte die Untersuchung von Grundwasser entscheidende Indizien liefern. Auch wird daran gearbeitet, die Suchmethoden des Rohöl- und Erdgassektors für den Metallbergbau zu adaptieren.Klar ist, dass neue technologische Entwicklungen dringend benötigt werden, wenn unser Bedarf an mineralischen Rohstoffen auch in Zukunft gedeckt werden soll. Die Kosten für die Exploration neuer Lagerstätten sind in den letzten Jahren dramatisch angestiegen: Dem Artikel zufolge wurden von 2007 bis 2016 weltweit 65 Milliarden Dollar für die Gold-Exploration ausgegeben, aber nur Vorkommen im Wert von 30 Milliarden Dollar gefunden. Keine vielversprechenden Aussichten für die Explorationsbranche, wenn nicht neue und effektivere Methoden entwickelt werden.© Redaktion GoldSeiten.de