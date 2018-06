Korrekturmeldung zur Meldung vom 12.8.: Einzelheiten zu Auranias außerordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre

Toronto, Ontario, Kanada, 11. Juni 2018 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=loQK2aflD3Q&t=3s ) gibt bekannt, dass seine außerordentliche Jahreshauptversammlung (die Versammlung) am Mittwoch, 13. Juni 2018, in Vantage Venues, 150 King Street West, 27th Floor, S7-Caledonia Room, in Toronto, Kanada, stattfindet.Der Ablauf der Versammlung ist wie folgt:15.00 Uhr - Chairman & CEO, Dr. Keith Barron, erzählt über die Vergangenheit des Projekts Lost Cities - Cutucu (das Projekt) im Südosten von Ecuador.16.15 Uhr - Beginn des offiziellen Treffens, gefolgt von einem kurzen Update zu den Fortschritten auf dem Projektgebiet von President, Dr. Richard Spencer.Den Brief an die Aktionäre des Chairmans und CEOs finden Sie unter folgendem Link:http://aurania.com/letter-to-shareholders-2018/Aurania ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineralkonzessionen mit einem besonderen Fokus auf Edelmetallen und Kupfer beschäftigt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt Lost Cities - Cutucu, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden in Südost-Ecuador.Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.Carolyn MuirManager - Corporate & Investor Services(416) 367-3200carolyn.muir@aurania.com-Dr. Richard SpencerPresident(416) 367-3200richard.spencer@aurania.comSwiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resoure-capital.chDie TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!