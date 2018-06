Einbruch vor dem Wochenende!

Da habe ich mich doch schon gefreut das der Markt sich nun endlich gerade im Silber in Bewegung setzt und unsere Primärerwartung zu erfüllen scheint und jetzt sitze ich hier und muss meinen Bericht umschreiben.Die Märkte verabschieden sich direkt nach Fertigstellung meines Artikels. Genau so stelle ich mir den Start ins Wochenende vor!Ich fasse die Lage zusammen:Im Gold wollten wir die Preise NICHT mehr unter 1294 $ sehen und im Silber nicht mehr 16,91 $. Ganz offensichtlich stehen wir nun aktuell deutlich darunter. Wie wir die vergangenen Tage bereits mehrfach in den Updates geschrieben haben sollten alle Stopps auf den Entry gesetzt sein. Sodass es in jedem Fall nicht mehr zu Verlusten kommt.Eine weitere Möglichkeit besteht darin die Positionen in die Waage zu setzen und damit temporär die Seitenlinie einzunehmen. Wir werden die heutige Situation und den Marktschluss genau beobachten um dann im Weekend Update am Sonntag die Wahrscheinlichkeiten für beide Kursszenarien genau berechnet zu haben. Jetzt definitiv schon etwas zu verkünden ist zu früh und wäre nicht seriös.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de