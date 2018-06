Palladium: Korrektur weitet sich aus

Nach dem Ausbruch aus einer kurzfristigen Dreiecksformation setzte der Palladiumkurs die Anfang April begonnene Aufwärtstendenz fort und erreichte den Widerstand bei 1.028 USD. Dort stoppte der Anstieg und der Wert ging in eine deutlichere Korrektur über. Diese führt Palladium aktuell an die Unterstützungsmarke bei 982 USD zurück. Zugleich wurde damit aber auch eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten.Noch ist die Verkaufswelle der letzten Tage nicht ausgestanden. Ein Bruch der Unterstützung bei 982 USD würde zur Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 963 USD führen. Dort könnte ein weiterer Anstieg starten. Sollte die Marke dagegen unterschritten werden, käme es zu einer Ausdehnung der Korrektur bis 939 USD.Können die Bullen die 982 USD-Marke jedoch verteidigen, wäre ein weiterer Angriff auf die Hürden bei 1.015 und 1.028 USD in den nächsten Tagen möglich. Doch erst oberhalb von 1.028 USD wäre ein neues Kaufsignal aktiv und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 1.052 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG