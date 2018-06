Kitco-Umfrage - Wall Street, Main Street in Erwartung höherer Goldpreise

Wie die Umfrage, die Kitco News in der vergangenen Woche zu den Entwicklungen der Goldpreise durchführte, ergab, erwarten sowohl die Wall Street als auch Main Street insgesamt, dass Gold in dieser Woche an Höhe gewinnen wird.Signifikant dazu beigetragen, haben das Treffen zwischen USA und Nordkorea, die Zinssteigerung der Federal Reserve und die Ankündigung der Europäischen Zentralbank, das QE-Programm Ende 2018 zu beenden und die Zinsen bis Sommer 2019 nicht zu erhöhen.An der wöchentlichen Befragung der Wall Street nahmen 16 Finanzmarktprofis teil. Davon meinten 10 Personen (63%), dass sie eine Goldpreissteigerung in dieser Woche erwarten würden. 4 Teilnehmer (25%) prognostizierten hingegen einen Preisrückgang, während 2 Teilnehmer (13%) eine Seitwärtsbewegung erwarten.Ebenfalls nahmen noch 1.081 Kitco-Leser an der Umfrage teil. Davon waren 683 (63%) der Meinung, dass die Goldpreise in dieser Woche steigen. Weitere 306 Teilnehmer (28%) meinten, dass die Preise fallen werden. 95 (8%) von ihnen erwarten Seitwärtsentwicklungen.© Redaktion GoldSeiten.de