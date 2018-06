US-amerikanische Staatsanleihen: China, Japan reduzieren Bestände

Quelle: U.S. Department of the Treasury

Wie aus den neusten Zahlen, die das US-amerikanische Finanzministerium in der letzten Woche veröffentlichte, hervorgeht, verkaufte China im April 2018 US-Staatsanleihen, nachdem das Land im März seine Bestände zuvor aufgestockt hatte.Den Daten zufolge reduzierte das Reich der Mitte seine Bestände um 5,8 Milliarden US-Dollar auf aktuell 1181,9 Milliarden US-Dollar. Damit ist das Land jedoch noch immer größter Auslandsgläubiger der USA. An zweiter Stelle steht ebenfalls noch immer Japan, das seine US-Staatsanleihen im April um 12,3 Milliarden US-Dollar verminderte und derzeit Anleihen im Wert von 1031,2 Milliarden US-Dollar besitzt.Des Weiteren verkaufte auch Brasilien einen Teil seiner Bestände und befand sich Ende April im Besitz von US-Staatsanleihen im Wert von 300,4 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 17,5 Milliarden US-Dollar.Die gesamte Auslandsverschuldung der USA über Anleihen belief sich per Ende April 2018 auf insgesamt 6169,0 Milliarden Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de