Gold & Goldbergbauaktien scheitern am 200-tägigen gleitenden Durchschnitt

Gold und das Verhältnis zwischen Gold und Aktien

GDX, GDXJ & SIL

Die Fed-Woche ist für manche Menschen recht spannend. Goldbullen und -enthusiasten hoffen, dass die Fed etwas tun oder sagen wird, das eine massive Bewegung am Edelmetallmarkt auslösen wird. Doch so funktioniert das nicht. Die Fed folgt den Märkten, was für den Leitzins die 2-Jahres-Renditen sind. Die 2-Jahres-Renditen sind in den letzten 12 Monaten gestiegen und das lässt vermuten, dass zumindest 2 Zinserhöhungen in Aussicht stehen. Das ist nicht gut für die Edelmetallmärkte und könnte teilweise (unter anderem) Grund dafür sein, dass Gold und Goldaktien ihre 200-tägigen gleitenden Durchschnitte verloren haben. Was auch immer der Grund sein mag, die kurzfristigen Daten sind negativ und es gibt das Risiko zunehmender Verkäufe vor einer möglichen Erholung im Juli.Lassen Sie uns zuerst einen Blick auf Gold und das Verhältnis zwischen Gold und dem Aktienmarkt werfen. Wie wir im Chart sehen können, scheiterte Gold im Juni zweimal an seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Das ist ein Unterschied zu 2017, als Gold nach jedem Verlust seines 200-tägigen gleitenden Durchschnitts eine V-förmige Erholung darüber verzeichnete.Die Schwäche des Goldes gegenüber dem allgemeinen Aktienmarkt ist ein weiteres Problem. Am Boden des Charts plotten wir Gold gegenüber dem NYSE, einem allgemeinen Aktienmarktindex. Das Verhältnis scheiterte vor Kurzem an seinem abwärtsgerichteten 200-tägigen gleitenden Durchschnitt und droht ebenfalls auf neue Tiefs zu fallen - zum ersten Mal seit 2015. (Die Pause im Dezember 2017 verlief nicht nachhaltig nach unten).Anderorts haben die Bergbauunternehmen das zweite Quartal damit verbracht, mit ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten zu ringen. GDX scheiterte im letzten Monat zweimal an seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt, einschließlich dieser Woche. Währenddessen zeigte der GDXJ ein wenig mehr Stärke, ringt jedoch seit April mit seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Die Silberbergbauaktien (SIL) fielen schwächer aus, da sie seit Januar nicht mehr über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gestiegen sind und haben am Freitag einen eventuellen Rückgang begonnen, als sie mit einem 3-Monatstief schlossen.Die kurzfristige Prognose für Edelmetalle ist negativ wie die Preisbewegungen vermuten lassen. Jedoch deutet die aktuelle bearische Stimmung an, dass eine Erholung bevorsteht. Der Sommer könnte genau so verlaufen, wie wir es vor drei Wochen vorhergesagt haben. Eine kurzfristige Abwärtsbewegung könnte Gold auf eine starke Unterstützungslinie bei 1.260 Dollar drücken und dies würde die Stimmungsindikatoren in ein wirklich extremes Gebiet verlagern. Dann ist es wichtig, dass der Sektor zurück zu seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitten findet. In Anbetracht unserer kürzlichen, vorsichtigen Ansichten, haben wir unseren Fokus auf eine kleinere Anzahl Unternehmen gesetzt, von denen wir glauben, dass sie sich in diesem Umfeld gut entwickeln werden.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 17. Juni 2018 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.