Öl-Brent mit Korrektur voraus

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Öl der Sorte Brent übertrumpfte während des Handelsmonats Mai sämtliche zuletzt in Aussicht gestellt Ziele. Final reichte es bislang sogar mit einem Sprung über die Marke von 80,00 USD je Barrel. Seit einigen Wochen jedoch kippen die Notierungen sichtlich nach unten. Der Boden scheint hierbei noch nicht gefunden und so sollte man durchaus noch mit weitere Abgaben in Richtung der Zone von 68,00 bis 70,00 USD rechnen. Von dort ausgehend erscheint ein neuer Aufwärtsimpuls in Richtung 80,00 USD denkbar.Sinken die Preise hingegen unter 66,00 USD per Tagesschluss zurück, so müsste man weitere Verluste bis mindestens 62,00 USD einkalkulieren. Tiefer als 60,00 USD sollte es jedoch nicht gehen, da in diesem Fall eine komplette Umkehr zu erwarten wäre.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.