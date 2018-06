GoldMining Inc. gibt Listing an der TSX bekannt

Vancouver, 18. Juni 2018 - GoldMining Inc. (GoldMining oder das Unternehmen) (TSX-V: GOLD; OTCQX: GLDLF) freut sich bekannt zu geben, dass die Börsenaufsicht der Toronto Stock Exchange (die TSX) die Börsennotierung der Stammaktien (Stammaktien) und der am 31. Dezember 2018 fälligen Stammaktienkaufwarrants (Warrants) des Unternehmens an der TSX genehmigt hat.Die Stammaktien und Warrants des Unternehmens werden mit Wirkung zum 19. Juni 2018 in den Handel an der TSX aufgenommen und unter dem Börsensymbol GOLD und GOLD.WT gehandelt.Aufgrund des Wechsels von GoldMining zur TSX werden die Stammaktien und Warrants des Unternehmens vom Handel an der TSX Venture Exchange ausgesetzt und nach Beginn des Handels an der TSX erfolgt ein freiwilliges Delisting von der TSX Venture Exchange.In Bezug auf den Wechsel des Unternehmens zur TSX erklärt Amir Adnani, Chairman of GoldMining: Die TSX ist ein bedeutender Marktplatz für internationales Kapital und eine der wichtigsten Börsen für Rohstoffunternehmen. Die neue Börsennotierung wird die Präsenz des Unternehmens steigern, neue Investitionsbeteiligungen anlocken und den Zugang zu den Kapitalmärkten verbessern.GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf dem Erwerb und der Erschließung von Goldaktiva in Nord- und Südamerika liegt. Aufgrund seiner disziplinierten Erwerbsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Kupferprojekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Außerdem besitzt GoldMining eine 75-prozentige Beteiligung am Uranprojekt Rea im westlichen Athabasca-Becken in Alberta, Kanada.Amir Adnani, ChairmanGarnet Dawson, CEOTelefon: (855) 630-1001E-Mail:- info@goldmining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!