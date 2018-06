BlackRock: Es gibt noch immer Argumente für Gold

Laut BlackRock gibt es noch immer Argumente in Gold zu investieren. Die Fondsgesellschaft warnt die Investoren jedoch davor, den Anteil an Edelmetallen in ihren Portfolios nicht überzugewichten, so berichtet Kitco News . In einem kürzlichen Bericht der Analysten von BlackRock hieß es, dass man das gelbe Edelmetall für die nächsten eineinhalb Jahre in derselben Handelsspanne erwarte. Grund dafür sei ein Kampf mit der aufstrebenden Weltwirtschaft."Wir sind optimistisch gegenüber der Prognose für das Weltwirtschaftswachstum, das das Interesse für Gold als sicheren Vermögenswert mindern und als Gegenwind fungieren könnte", so hieß es in dem Bericht. "Jedoch gibt es starke Argumente dafür, heute in Gold zu investieren. Nun, da das geopolitische Risiko zugenommen hat und sich die Aktienmärkte nahe Rekordhochs befinden."BlackRock meinte jedoch auch, dass es den Inflationsdruck genau beobachten würde, da dieser ein wesentlicher Treiber sein wird. "Sollte die Inflation in diesem Jahr schneller steigen als die US-amerikanische Fed die Zinsen erhöht, würde das die Realzinsen drücken und sich sehr positiv auf Gold auswirken."Russ Koesterich von BlackRock - CFA und Portfoliomanager - äußerte sich ebenfalls. "In einem Umfeld einer stärkeren US-Wirtschaft und wiederauflebenden politischen Risiken in Europa, könnte der Dollar zumindest temporär zu seiner Rolle als sichere Währung zurückfinden. Ein stärkerer Dollar stellt Gegenwind für Gold dar. Demnach würde ich meinen Gedanken vom letzten November erneut auffassen: Geben Sie Gold nicht auf, besitzen Sie nur weniger als üblich."© Redaktion GoldSeiten.de