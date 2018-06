Silber: Fehlausbruch wirkt nach

In den vergangenen Wochen bewegte sich Silber in eine symmetrische Dreiecksformation hinein, welche nach oben dynamisch verlassen wurde. Es gelang auch der Ausbruch über 16,87 USD, welcher jedoch am mittelfristigen Abwärtstrend gestoppt wurde. Davon ausgehend fiel Silber stark zurück.Nach dem Fehlausbruch auf der Oberseite besteht nun die Gefahr eines Ausbruchs auf der Unterseite. Abgaben unter 16,40 USD könnten bereits einen weiteren Rutsch in Richtung 16,20 USD nach sich ziehen. Hier wirkt zusätzlich der mittelfristige Aufwärtstrend unterstützend. Sollte dieses Niveau ebenfalls nicht gehalten werden, drohen umfassende Abgaben bis in den Bereich 15,63 USD. Erst oberhalb der 17,25 USD hellt sich das Chartbild mittelfristig wieder auf.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG