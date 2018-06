Petroteq Energy eröffnet Ölgewinnungsanlage Asphalt Ridge und beginnt mit Produktion

Studio City, 19. Juni 2018 - Petroteq Energy Inc. (TSX-V: PQE, OTCQX: PQEFF, Frankfurt: PQCF) (Petroteq oder das Unternehmen), ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung und Einführung eigener Technologien für die Energiebranche gerichtet ist, meldete die erfolgreiche Eröffnung seiner umweltfreundlichen Schwerölverarbeitungs- und -gewinnungsanlage bei Asphalt Ridge im Uintah Basin (Utah).Das Management von Petroteq hat die Gelegenheit dieses Medientags genutzt, um mit der Produktion bei der Anlage zu beginnen. Mitgliedern der nationalen und lokalen Presse wurde der Produktionsprozess erklärt und veranschaulicht.Alex Blyumkin, Chairman von Petroteq, sagte: Dieser Event bei der Anlage war der Höhepunkt einer zweijährigen harten Arbeit unseres gesamten Teams. Der erneute Beginn der Produktion ist ein großartiger Erfolg für Petroteq - sowohl aus technischer als auch aus organisatorischer Sicht - und ein Vorbote der zukünftigen Wertschöpfung. Wir haben hart daran gearbeitet, bei der Fertigstellung unserer Anlage den Aktionären unser Engagement zu verdeutlichen, wir haben die Genehmigungen für die Produktion von Öl bei Asphalt Ridge erhalten, wir haben einen umfassenden Abbauplan entwickelt und wir haben unter Beweis gestellt, dass unsere erweiterte Anlage Öl produzieren kann. Unsere Leidenschaft und unsere Fokussierung auf die erneute Inbetriebnahme unserer Anlage verdeutlichen unser Engagement für unsere Investoren, die uns auf diesem Weg stets unterstützt haben. Außerdem waren wir in der Lage, Kapital aufzubringen und unsere Anlage so zu erweitern, dass wir nun in der Lage sind, bei dieser Einrichtung, die auf kostengünstige und umweltfreundliche Weise auf voraussichtlich 1.000 Barrel pro Tag aufgerüstet wird, Umsätze zu generieren. Wir verfügen nun über eine Anlage mit einer Größe, die es uns ermöglicht, unabhängig zu sein und einen Cashflow zu generieren, um den Wert für unsere Aktionäre zu steigern.Die neue Anlage war Teil der ursprünglichen Vision des Unternehmens, seine Anlage umzusiedeln, wieder aufzubauen und aufzurüsten, um die Verbesserungen aller größeren Prozesssysteme zu integrieren und ihre Betriebskapazität auf voraussichtlich 1.000 Barrel pro Tag zu erweitern.Im Rahmen des Medientags gewährte das Unternehmen einen exklusiven Zutritt zur Anlage, hielt Meetings mit Führungskräften und Geologen ab und gab eine Abendveranstaltung für seine Gäste. Petroteq plant, im September 2018 eine große Eröffnungsfeier der Anlage zu veranstalten.Bei der Technologie von Petroteq wird ein modulares und kleines Profil mit geringen Investitionsausgaben angewendet, das es dem Unternehmen zu ermöglicht, über 99 Prozent aller Kohlenwasserstoffe zu extrahieren, wobei kein Wasser verwendet wird, keine Treibhausgase erzeugt werden und keine hohen Temperaturen oder Drucke erforderlich sind. Petroteq verfügt über eine saubere, umweltfreundliche und nachhaltige Technologie für die Gewinnung von Schwerölen aus Ölsanden, Ölschieferlagerstätten und oberflächennahen Öllagerstätten. Beim eigenen Prozess des Unternehmens entstehen keine Treibhausgase und keine Abfälle. Sofern sein Kapital ausreicht, besteht das Ziel von Petroteq darin, bei der Anlage bis Jahresende 2019 nicht weniger als 2.000 Barrel pro Tag und bis Jahresende 2020 5.000 Barrel pro Tag zu produzieren.Petroteq wird die Inbetriebnahme und die Produktion mit seinem internen Prozess fortsetzen und zu gegebener Zeit über Updates hinsichtlich Produktionswerte und Umsätze berichten. Petroteq ist ein ganzheitliches Öl- und Gasunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung und Umsetzung einer neuen eigenen Technologie zur Ölgewinnung gerichtet ist. Das Unternehmen verfügt über eine umweltfreundliche und nachhaltige Technologie für die Gewinnung von Schwerölen aus Ölsanden, Ölschieferlagerstätten und oberflächennahen Öllagerstätten. Petroteq Energy ist mit der Entwicklung und Implementierung seiner eigentumsrechtlich geschützten umweltfreundlichen Technologien zur Schwerölaufbereitung und -gewinnung befasst. Unser eigentumsrechtlich geschützter Prozess produziert keinerlei Treibhausgase und keinerlei Abfall und erfordert keine hohen Temperaturen. Petroteq konzentriert sich momentan auf die Erschließung seiner Ölsandressourcen und den Ausbau der Produktionskapazität seiner Schwerölförderanlage Asphalt Ridge in der Nähe von Vernal, Utah. Außerdem hält das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an einer Explorations- und Produktionsanlage von Accord GR Energy Inc. im Südwesten von Texas. Außerdem ist das Unternehmen durch seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft PetroBLOQ LLC bestrebt, die erste auf Blockchain basierende Plattform zu entwickeln, die eigens für die Anforderungen der Lieferkette in der Öl- und Gasbranche geschaffen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Petroteq.energy und PetroBLOQ.com.Petroteq Energy Inc.Alex Blyumkin, Executive ChairmanTel: (800) 979-1897Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze. Begriffe wie kann, würde, könnte, sollte, Potenzial, wird, bemüht sich, beabsichtigt, plant, vermutet, glaubt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit dem Unternehmen sollen zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich des Produktionskapazität der Anlage und die Jahre, die erforderlich sind, um diese zu erreichen; und der erfolgreichen Entwicklung der Blockchain-Technologie für den Öl- und Gassektor durch das Unternehmen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keine Gewissheit gibt, dass es wirtschaftlich rentabel ist, einen Teil der Ressourcen zu fördern. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu betrachten. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Absichten des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ereignisse wider, basierend auf den dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen, und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Vermutungen. In den zukunftsgerichteten Informationen haben wir uns auf wesentliche Faktoren oder Annahmen bezogen. Dazu zählt unter anderem, dass die Anlage wie vom Unternehmen erwartet funktioniert; dass das Unternehmen die Mittel (aus Cashflow oder Finanzierungen) hat, um die Expansion der Anlage wie geplant zu finanzieren; und dass PetroBLOQ ein auf Blockchain basierendes Lieferkettenmanagement-System erfolgreich entwickelt und umsetzt. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Daten, Annahmen und Analysen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet. Ob die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen die Erwartungen und Prognosen des Unternehmens erfüllen, hängt von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten ab. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Performance und die finanzielle Lage des Unternehmens erheblich von den Erwartungen abweichen. Bestimmte Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens in dieser Pressemitteilung unterscheiden, beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt darauf: inhärente Unsicherheiten bei der Schätzung von Ressourcen, einschließlich der Frage, ob den Konzessionsgebieten des Unternehmens jemals Reserven zugeschrieben werden; PetroBLOQ entwickelt und führt erfolgreich ein auf Blockchain basierendes Lieferkettenmanagement-System ein; PetroBLOQ ist nicht in der Lage, die Blockchain-Technologie vollständig zu entwickeln; der Öl- und Gassektor übernimmt die Blockchain-Technologie nicht; Änderungen von Gesetzen oder Bestimmungen; die Unfähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen oder Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen - aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen; die Bedingungen auf den weltweiten Ölmärkten, Ölpreise und Preisschwankungen; die Bedingungen auf den Kapitalmärkten und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital aufzubringen; Streitigkeiten; die kommerzielle und wirtschaftliche Machbarkeit der Ölsand-Kohlenwasserstoff-Fördertechnologie des Unternehmens, der SWEPT-Technologie, der S-BRPT-Technologie sowie anderer vom Unternehmen entwickelter oder vom Unternehmen oder Accord GR Energy Inc. lizenzierter Technologien, die experimenteller Natur sind und noch nicht über einen längeren Zeitraum mit voller Kapazität verwendet wurden; die Zuverlässigkeit von Lieferanten, Vertragspartnern, Beratern und Schlüsselpersonal; die Fähigkeit des Unternehmens und von Accord GR Energy Inc., ihre jeweiligen Mineralkonzessionen aufrechtzuerhalten; ein potenzielles Scheitern der Geschäftspläne oder des Geschäftsmodells des Unternehmens; die Beschaffenheit der Öl- und Gasproduktion sowie des Sandabbaus, der Förderung und der Produktion; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Exploration und der Bohrung nach Öl, Gas und anderen kohlenwasserstoffhaltigen Stoffen; unerwartete Kosten in Zusammenhang mit der Erfüllung von Umweltschutzgesetzen und -bestimmungen; unversicherbare oder unversicherte Risiken; potenzielle Interessenskonflikte von Officers und Directors; sowie andere allgemeine Bedingungen und Faktoren der Wirtschaft, des Marktes und des Geschäfts, einschließlich der Risikofaktoren, die in den veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens, die bei den Regulierungsbehörden in bestimmten kanadischen Provinzen eingereicht wurden und unter www.sedar.com verfügbar sind, erörtert werden oder auf die darin Bezug genommen wird.Falls beliebige Faktoren das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als nicht zutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. 