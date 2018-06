Gold im Angesicht des Handelskrieges - Capital Economics

Die aktuelle Flaute am Goldmarkt soll durch die Handelsspannungen zwischen USA und China erschüttert werden und sowohl die Goldpreise als auch die Attraktivität des Edelmetalls fördern, so heißt es laut Kitco News von Capital Economics. "Wir prognostizieren, dass sich ein zunehmender Protektionismus positiv auf die Goldpreise auswirken wird", erklärte Simona Gambini, Rohstoffvolkswirtschaftlerin des Unternehmens.Sowohl die Auswirkungen eines Handelskrieges als auch die Inflationserwartungen werden das Interesse an Gold erneut wecken, da sich Investoren zunehmend nach sicheren Vermögenswerten und Inflationsabsicherungen umsehen werden. Jedoch hängen die Auswirkungen der Handelsspannungen auf Gold von den kurzfristigen Entwicklungen des US-Dollars ab, meinte Gambini."Unserer Ansicht nach wird sich der Goldpreis Ende 2018 bei etwa 1.300 Dollar je Unze befinden, ein leichter Anstieg des aktuellen Wertes von 1.274 Dollar", hieß es von Capital Economics. Der US-Dollar habe schon immer eine große Rolle für die Goldpreise gespielt. Das sei vor allem in den letzten Monaten offensichtlich gewesen.© Redaktion GoldSeiten.de