Goldbestände des Eurosystems mit leichtem Plus

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte gestern den konsolidierten Ausweis des Eurosystems zum 15. Juni 2015. Aus den Angaben geht hervor, dass sich die Position Gold und Goldforderungen in der 24. Kalenderwoche um 1 Million Euro auf insgesamt 374,073 Milliarden Euro erhöht hat.Grund für den Anstieg war der Kauf von Goldmünzen durch eine Zentralbank der Währungsgemeinschaft.Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährungen hat sich im Berichtszeitraum indes um 0,1 Milliarden Euro auf insgesamt 251,5 Milliarden Euro verringert. Den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der Zentralbank finden Sie in der Pressemitteilung der EZB © Redaktion GoldSeiten.de