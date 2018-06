Platin: Bodenbildung bei 845 USD möglich

Seit Monaten befindet sich der Platinkurs in einer geradlinigen Abwärtsbewegung, die zuletzt von einer Erholung an der Unterstützung bei 868 USD unterbrochen wurde und den Wert wieder über 900 USD führte. Allerdings gelang es den Bullen trotz mehrerer Anläufe nicht, die zentrale Abwärtstrendlinie zu überwinden. Seit Ende der Vorwoche dominiert eine weitere Verkaufswelle, die Platin unter die 868 USD-Marke drückte und damit ein weiteres kurzfristiges Verkaufssignal generierte.Unterhalb von 885 USD haben die Bären das Sagen und dürften Platin jetzt bis 845 USD drücken. An dieser wichtigen Unterstützung könnte eine Erholung bis 885 USD führen. Wird die Marke dagegen ebenfalls durchbrochen, käme es zu weiteren Abgaben bis 830 USD.Darunter droht bereits der Einbruch bis 806 USD. Erst ein Anstieg über 885 USD würde aktuell für eine vorübergehende Trendwende sprechen. In der Folge könnte der Wert bis 900 USD steigen. Darüber wäre ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 929 USD aktiv.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG