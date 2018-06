Silberproduktion der USA im März 2018

Diese Woche gab das Institut US Geological Survey ( USGS ) die Produktionsdaten der Silberminen in den USA für den Monat März 2018 bekannt. Den Zahlen zufolge wurden in diesem Zeitraum 70.300 kg Silber gefördert. Damit nahm die Produktionsmenge im Vergleich zum Februar ein wenig ab. Verglichen zum Vorjahresmonat stellt dies einen Rückgang von 25% dar.Die durchschnittliche tägliche Fördermenge betrug im März 2.270 kg, eine Abnahme von 10% im Vergleich zu den 2.520 kg im Februar 2018 und ein Rückgang von 25% verglichen mit den 3.040 kg im März 2017.Der von Engelhard Industries berechnete Silberpreis belief sich im dritten Monat des Jahres im Durchschnitt auf 16,48 US-Dollar je Unze und ging im Vergleich zum Vormonat ein wenig zurück.© Redaktion GoldSeiten.de