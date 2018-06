Goldfördermenge der USA im April 2018

Das Institut US Geological Survey ( USGS ) veröffentlichte in dieser Woche die aktuellen Daten zur Goldminenproduktion in den USA für den vierten Monat des Jahres. Den Daten zufolge betrug diese 18.000 kg im April und hat sich somit im Vergleich zum März kaum verändert, stellt jedoch verglichen mit dem Vorjahresmonat einen Rückgang von 21% dar.Die durchschnittliche Fördermenge am Tag belief sich im April 2018 auf etwa 599 kg; im vorherigen Monat waren es 579 kg und im Gesamtjahr 2017 etwa 649 kg am Tag.Der durchschnittliche von Engelhard Industries realisierte Goldpreis betrug im April 2018 1.338,47 US-Dollar je Unze, was eine Zunahme von 9,64 US-Dollar je Unze im Vergleich zum März darstellt. Dies ist laut Angaben der höchste Durchschnittspreis seit August 2016.© Redaktion GoldSeiten.de