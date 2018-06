Kirgistan schützt sich mit Gold vor dem Handelskrieg

Die kirgisische Zentralbank plant, den Anteil ihrer internationalen Währungsreserven auf 50% zu erhöhen, um das Land vor den Auswirkungen der aktuellen Handelskonflikte zu schützen. Dies berichtete Bloomberg heute.Die Devisenreserven des zentralasiatischen Staates belaufen sich auf rund 2 Milliarden Dollar, wobei physische Goldbestände derzeit einen Anteil von 16% ausmachen. Dieser Anteil soll nun auf 50% erhöht werden, um das Land gegen Wertschwankungen der Währungen seiner beiden größten Handelspartner - China und Russland - abzusichern."Die Spielregeln ändern sich", sagte der kirgisische Zentralbankgouverneur Tolkunbek Abdygulov bei einem Interview in der Hauptstadt Bishkek. "Es ist ganz gleich, welche Währungen wir in unseren Reserven halten, ob Dollar, Yuan oder Rubel. Alle machen uns angreifbar."Nachdem die Landeswährung Kirgistans, der Som, im Zuge der russischen Währungskrise von 2015 auf ein Rekordtief fiel, will man angesichts des neuen Handelsstreits nichts riskieren. In den letzten beiden Jahren hat die Zentralbank ihre Goldreserven daher bereits deutlich aufgestockt und große Teile der inländischen Minenproduktion aufgekauft.In Kirgistan wird jährlich Gold im Wert von rund 3,4 Milliarden Dollar gefördert und das Edelmetall ist das wichtigste Exportgut des Landes. Schon allein aus diesem Grund ist es dem Zentralbankgouverneur Abdygulov zufolge logisch, dass Gold einen hohen Anteil an den staatlichen Reserven haben sollte. "Wenn wir uns entscheiden, das Gold zu verkaufen, können wir es problemlos in jede Währung umtauschen, die wir benötigen", fügte er hinzu.Mit einem aktuellen Goldanteil von 16,4% an den Fremdwährungsreserven befindet sich Kirgistan auf einem ähnlichen Niveau wie Russland, wo das Edelmetall 17,6% der Devisenreserven ausmacht. Andere zentralasiatische Staaten verfügen bereits über einen deutlichen höheren Anteil: So hält beispielsweise Kasachstan 43,1% seiner Reserven in Gold und Tadschikistan 52,7%.© Redaktion GoldSeiten.de