Metals Focus - Gegenwind für Silber; positive Entwicklung gegenüber Gold

Silber wird letztlich in der Lage sein, Gold zu übertreffen; jedoch würde sich das graue Edelmetall bis dahin weiter mit Gegenwinden konfrontiert sehen, so hieß es laut Metals Focus . Das Verhältnis zwischen Gold und Silber ist in der letzten Woche auf 75 gefallen; was ein Zeichen für die gute Entwicklung des grauen Metalls war. Nun jedoch ist das Verhältnis erneut gestiegen und beträgt etwa 78."Zukünftig erwarten wir, dass Silber letztlich deutlichere Gewinne gegenüber Gold machen wird. In naher Zukunft wird es sich jedoch noch immer Gegenwinden an verschiedenen Fronten gegenübersehen", so das Beratungsunternehmen. Die Attraktivität des grauen Edelmetalls sei durch den aufstrebenden Dollar vermindert worden, dessen Stärke der strafferen Geldpolitik der EZB zuzuordnen sei. Auch würde die Stimmung gegenüber Silber von den Entwicklungen des US-amerikanischen Aktienmarktes beeinflusst.Metals Focus räumte jedoch ebenfalls ein, dass Silber durch eine zunehmende Korrelation mit industriellen Basismetallen beeinflusst worden sei. "Deshalb denken wir, dass sich der Silberpreis in den kommenden Monaten ernsthaften Herausforderungen stellen werden muss", so hieß es von dem Beratungsunternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de