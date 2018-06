Schweizer Edelmetallhandel: China kauft im Mai mehr als 62 Tonnen

Die Eidgenössische Zollverwaltung der Schweiz veröffentlichte heute die detaillierten Statistiken zum Außenhandel des Landes mit Gold, Silber und Münzen für den Monat Mai 2018.Aus den Angaben geht hervor, dass das Land im fünften Monat des Jahres Gold und Silber im Umfang von insgesamt 174,3 Tonnen exportierte. Dies entsprach einem Wert von 4,87 Milliarden Franken. Demgegenüber standen Importe von 246,5 Tonnen im Wert von 4,95 Milliarden Franken.Im April hatte die Schweiz 260,1 Tonnen Gold und Silber exportiert und 186,8 Tonnen importiert.Die reinen Goldausfuhren beliefen sich im Mai auf 115,0 Tonnen und erhöhten sich damit gegenüber dem Vormonat leicht. Der Wert der exportierten Goldprodukte betrug 4,82 Milliarden Franken. Gleichzeitig wurden 183,3 Tonnen des gelben Metalls im Wert von 4,85 Milliarden eingeführt, verglichen mit 140,1 Tonnen im April.Mehr als die Hälfte des exportierten Goldes lieferte die Schweiz im Mai nach China. 37,8 Tonnen des Edelmetalls wurden auf direktem Wege nach China verschifft, weitere 24,8 Tonnen wurden auf Nettobasis in die Sonderverwaltungszone Hongkong exportiert - insgesamt 62,6 Tonnen. Der drittgrößte Abnehmer war im letzten Monat Indien mit 15,7 Tonnen.Bedeutendstes Bezugsland war dagegen Argentinien. Das südamerikanische Land lieferte im vergangenen Monat ganze 56,6 Tonnen Gold an die Schweiz. An zweiter Stelle stand das Vereinigte Königreich mit 28,9 Tonnen netto, gefolgt von Usbekistan mit 10,0 Tonnen.Die Silberexporte gingen im Mai deutlich zurück und beliefen sich insgesamt nur auf 56,3 Tonnen im Wert von 30,3 Millionen Franken, verglichen mit 154,4 Tonnen im April. Die Importe betrugen 55,4 Tonnen im Wert von 33,5 Milliarden Franken und fielen damit etwas höher aus als im Vormonat.Das größte Abnehmerland war diesmal das Vereinigte Königreich, das 20,9 Tonnen des weißen Metalls aus der Schweiz kaufte, während Italien mit Silberlieferungen im Umfang von 12,6 Tonnen netto die wichtigste Bezugsquelle darstellte.© Redaktion GoldSeiten.de