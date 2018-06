"Papier-Auslieferungen" am Comex-Markt

müssen

Wie ich bereits in einem vorherigen Artikel erwähnte, hat der sprunghafte Anstieg der "physischen Auslieferungen" unser Interesse geweckt; auch wenn diese bei den Bullionbanken in New York und London über die letzten Jahre hinweg stetig zugenommen haben. Aktuelle beläuft sich die Gesamtanzahl der COMEX-Kontrakte über "physische Auslieferungen" in London auf über 8.500 Tonnen für das Kalenderjahr 2018. Das sind 8.500 Tonnen. Als Beispiel: Die gesamte Welt wird nur 2.800 Tonnen im Jahr fördern und im gesamten LBMA-Aufbewahrungssystem - ausgenommen des Goldes und dem ETF zugehörigen Goldes der Bank of England - befinden sich nur 858 Tonnen.Es wird deutlich, dass es bei diesen Transaktionen nichts "Physisches" gibt. Die massive Menge alleine macht das offensichtlich. Sicherlich werden diese Transaktionen nur durch den Austausch von Futures gegen nicht zugeteiltes, fremdfinanziertes und verpfändetes "Gold" abgeschlossen. Demnach werden wir diesen Unsinn in Zukunft als "Papier-Auslieferungen" bezeichnen, da hierbei kein echtes, unbelastetes und physisches Metall involviert ist.Jedoch ist die Zunahme an Papier-Auslieferungen zu bemerken, die in den letzten Monaten begonnen hat. Deutet das auf etwas hin? Lässt das physische Belastung innerhalb des Mindestreservenbankensystems vermuten oder ist es nur ein Zeichen für eine zunehmende Menge an Preisunterdrückungen durch eine erfundene Menge des Metalls?Nick Laird betreibt die Webseite www.goldchartsrus.com und besitzt Daten der Papier-Auslieferungen, die bis zum Oktober 2015 zurückreichen. (Leider können wir im undurchsichtigen COMEX/LBMA-System keine Daten finden, die weiter zurückgehen.) Nick teilte seine Daten netterweise mit uns, und diese bestätigten unsere Vermutungen bezüglich der Zunahme der Papier-Auslieferungen. Es ist nicht nur so, dass die Gesamtmenge der Auslieferungen um mehr als 50% im Jahresvergleich gestiegen ist, wir verzeichnen gerade sogar das höchste Tagesvolumen, das es jemals gab.Erinnern Sie sich an den Rückschlag, den der Goldpreis am COMEX-Markt am Freitag, den 15. Juni zu verzeichnen hatte. Nach einer ordentlichen Rally aufgrund der Ankündigung des Offenmarktausschusses letzten Mittwoch fiel man letzten Freitag über den Preis von beinahe 30 Dollar am COMEX-Markt her. Das gesamte Handelsvolumen am COMEX-Markt stieg auf 551.061 Kontrakte. Und das an sich ist bereits eine Abscheulichkeit, da es ein tägliches Handelsvolumen von 55.100.000 Unzen digitalen Goldes darstellt, oder etwa 60% des jährlichen Bergbauangebots - an einem Tag.Aber dank Nick wissen wir jetzt, dass das Gesamtvolumen der Papier-Auslieferungen an diesem Tag auch auf ein neues drei-Jahreshoch (und möglicherweise Rekordhoch) stiegen. Die Chicago Mercantile Exchange berichtet, dass das Gesamtvolumen der Papier-Auslieferungen letzten Freitag 27.009 Kontrakte betrug. Das ist gleichbedeutend mit 2,7 Millionen Unzen "Gold" oder etwa 84 Tonnen! An einem Tag. Futures-Kontrakte "physischer Auslieferungen".Und wissen Sie was? Wir haben nun auch für die Papier-Auslieferungen am COMEX-Silbermarkt einen neuen Rekord zu verzeichnen!Für Dienstag, den 19. Juni, berichtete die CME, dass am COMEX 8.893 Papier-Auslieferungen für Silber getätigt wurden. Das ist ebenfalls ein neues Hoch seit Oktober 2015 und sehr wahrscheinlich ein neues Rekordhoch. Und für diejenigen, die zu Hause mitzählen: Das sind 5.000 Unzen "Silber" je COMEX-Kontrakt. Demnach beträgt die Gesamtmenge an "Silber", die hier angeblich involviert ist, etwa 44,5 Millionen Unzen oder 1.384 Tonnen - oder etwa 130% des gesamten US-amerikanischen Bergbauangebots.Mittlerweile fragen Sie sich wahrscheinlich, was hier der Punkt ist und warum wir überhaupt hierüber berichten. Was Sie verstehen, ist, dass die Welt der Edelmetalle aktuell auf einer Basis von Mindestreserven und einer digitalen, derivativen Preisfestlegung operiert. Dieser Schwindel wird von Bullionbanken fabriziert, die massiv durch Handels- und Aufbewahrungsgebühren profitieren. Und das gesamte System basiert auf einem Betrug verpfändeten Metalls und nicht zugeteilter Konten. Das lächerliche Tagesvolumen der Papier-Auslieferungen unterstreicht diesen Punkt nur.Was sollte ein intelligenter Investor also tun? Sobald man die tödlichen Täuschungen des aktuellen Systems erkennt, wird der unausweichliche Untergang offensichtlich. Um sich auf diese Eventualität vorzubereiten, muss man nur einiges physisches Metall erwerben, es in Empfang nehmen und dann an einem sicheren und praktischen Ort aufbewahren. Akzeptieren Sie niemals Papier-Quittungen von Lagerhäusern oder Schuldscheine nicht zugeteilter Konten. Überlassen Sie diese den Bankern und ihren Klienten.Wenn die Russen und die Chinesen ihre Dollarreserven aktiv in physisches Gold umwandeln, sollten Sie nicht dasselbe tun? Kaufen Sie jetzt etwas physisches Gold und halten Sie sich von den Banken und deren "Papier-Auslieferungen" fern.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 20. Juni 2018 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.