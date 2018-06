Palladium: Hält die Unterstützung?

Anfang April setzte bei Palladium eine steile Kaufwelle ein, die den vorherigen Abwärtstrend stoppte und den Wert an den Widerstand bei 1.052 USD antrieb. Dort prallte der Kurs nach unten ab, konnte jedoch bei 939 USD wieder stabilisiert werden. Es folgte eine volatile Aufwärtsbewegung, die kurzzeitig bis an die Hürde bei 1.028 USD führte, ehe der Palladiumkurs wieder unter Druck kam. Zuletzt fiel der Wert auch unter die 963 USD-Marke zurück.Die Verluste der vergangenen Tage haben den Aufwärtstrend seit Anfang April unterbrochen und dürften sich jetzt bis an die Unterstützung bei 939 USD ausdehnen. Dort könnte die Käuferseite allerdings wieder aktiv werden und Palladium über die Hürde bei 963 USD bis an die 982 USD-Marke antreiben. Sollte dieser Widerstand in der Folge gebrochen werden, wäre ein kleines Kaufsignal mit einem Ziel bei 1.028 USD aktiv. Abgaben unter 939 USD würden den Aufwärtstrend dagegen neutralisieren und zu einem Einbruch bis 908 USD führen. Dort könnte sich eine mittelfristige Bodenbildung anschließen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG