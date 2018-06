RBC Capital Markets: Goldanstieg möglich, trotz Zinserhöhungen

Die Zinserhöhungen der Federal Reserve sind nicht "alles" für die Goldpreise, so meint RBC Capital Markets laut Kitco News . Man prognostiziert einen wesentlichen Preisanstieg im nächsten Jahr, wenn die Investoren beginnen, die Marktunsicherheiten ernst zu nehmen. Auch wenn sich die allgemeine Annahme, dass steigende Zinsen negativ für Gold sind, bewahrheitet, so seien die Zinserhöhungen nicht der Haupttreiber des Edelmetalls, sondern nur ein Hindernis, das überwunden werden muss, erklärte RBCs Rohstoffstratege Christopher Louney.So könnten die Goldpreise dennoch steigen, auch im Angesicht weiterer Zinsschritte in diesem und nächstem Jahr. Andere Faktoren würden ebenfalls eine Rolle spielen. RBC erwartet drei weitere Zinserhöhungen in diesem und vier im nächsten Jahr. Louney bemerkte jedoch, dass 2019 deutlich besser für Gold ausfallen wird als 2018. "Unserer Meinung nach wird der Goldpreis durchschnittliche 1.307 Dollar im Jahr 2018 und 1.351 Dollar im Jahr 2019 betragen. Wir beschreiben dies als vorsichtige, konstruktive Prognose", so meinte er.Des Weiteren werden die Märkte die weltweite Unsicherheit im nächsten Jahr endlich als ernsthafte Bedrohung ansehen. Man erwartet eine deutliche Veränderung der Marktstimmung 2019, da die diesjährigen Risiken wenig Wirkung auf Gold hatten. Denn in diesem Jahren hatten sich die Trader von geopolitischen Spannungen nicht sonderlich aus der Ruhe bringen lassen.© Redaktion GoldSeiten.de