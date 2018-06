Maple Gold Mines: Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und Unternehmensupdate

NOMINIERTER JASTIMMEN % ENTHALTUNGE%

JASTIMMN ENTHALTUNG

EN EN



David W. 35.982.457 99,48 186.388 0,52

Broughton



Sean Charland 36.060.847 99,7 107.998 0,3

Jay Chmelauskas36.020.107 99,59 148.738 0,41

B. Matthew 36.018.867 99,59 149.978 0,41

Hornor



Pierre Lebel 36.023.975 99,6 148.870 0,4

Janine North 35.998.005 99,53 170.840 0,47

Maurice Tagami 36.069.378 99,72 99.467 0,28

Montreal, 20. Juni 2018 - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF, Frankfurt: M3G) (Maple Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung zu melden und ein kurzes Unternehmensupdate bereitzustellen. Die folgenden Directors wurden bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens bzw. bis deren Nachfolger ernannt oder gewählt werden, in das Board gewählt.Außerdem genehmigten die Aktionäre bei der Jahreshauptversammlung den Aktienoptionsplan des Unternehmens sowie die Ernennung der Auditoren des Unternehmens.Maple Gold ist angesichts des aktuellen Marktumfeldes im Begriff, eine Reihe von Kostensenkungsmaßnahmen zu ergreifen. Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen ein Update hinsichtlich der Kostensenkungen bereitstellen. Maple Gold geht davon aus, in Kürze weitere Bohrergebnisse des Goldprojekts Douay bekannt zu geben. Das Unternehmen musste bis dato länger als sonst auf die Analyseergebnisse warten, rechnet jedoch mit einer kontinuierlichen Bereitstellung der Analyseergebnisse im Juni und Juli, sobald weitere Ergebnisse eingetroffen sind und interpretiert wurden.Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold, sagte: Die Marktbedingungen und der aktuelle Aktienkurs von Maple Gold haben sich in letzter Zeit abgeschwächt, doch wir sind weiterhin zuversichtlich, in Zukunft einen Aktionärswert schaffen zu können. Das Goldprojekt Douay beherbergt eine bedeutsame Goldressource (Micon, 2018 Ressourcen wurden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,45 g/t geschätzt. 479.000 oz mit 1,59 g/t Au in der angezeigten und 2.759.000 oz mit 1,02 g/t Au in der abgeleiteten Kategorie.) in einer der weltbesten Bergbaurechtsprechungen mit hervorragender Infrastruktur und beträchtlichem Explorationspotenzial. Wir sind mit der Entdeckung der neuen Goldzonen und den frühen Ergebnissen des kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramms sehr zufrieden. Im Juni und Juli werden wir weiterhin zahlreiche Analyseergebnisse melden und wir sind weiterhin auf einem guten Weg, um bis Jahresende eine aktualisierte Ressourcenschätzung zu erstellen.Hornor fügte hinzu: Das Unternehmen hat kürzlich, vor etwa zwei Monaten, lokale institutionelle Investoren aus Quebec gewonnen und wird weiterhin Gespräche mit anderen großen Institutionen und Bergbauunternehmen führen, die die Möglichkeit erkennen, bei Douay einen bedeutsamen, langfristigen Wert zu schaffen.Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressmitteilung wurde von unter der Aufsicht von Fred Speidel, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Maple Gold, geprüft und zusammengestellt. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten hinsichtlich der Explorationsinformation in dieser Pressemitteilung durch seine unmittelbare Beteiligung an den Arbeiten bestätigt.Maple Gold ist ein Goldexplorationsunternehmen in einem fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Definition eines ausgedehnten Goldprojekts in einer der weltweit besten Bergbaurechtssprechungen konzentriert. Das unternehmenseigene Goldprojekt Douay umfasst eine Gesamtfläche von 377 km² und liegt in der Deformationszone Casa Berardi, die sich im ertragreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der kanadischen Provinz Quebec befindet. Für dieses Projekt wurde bereits eine Goldressource ermittelt und die Vererzung ist nach wie vor in mehreren Richtungen offen. In diesem ertragreichen Bergbaugebiet gibt es hervorragende Infrastruktureinrichtungen und mehrere große aktive Minen. Maple Gold hat jetzt eine bedeutende Winterbohrkampagne abgeschlossen, um die bekannten Ressourcengebiete zu erweitern und neu entdeckte Ziele innerhalb der Liegenschaft des Unternehmens zu überprüfen, die sich über eine Streichlänge von 55 km entlang der Deformationszone Casa Berardi ersteckt. Weitere Informationen finden Sie unter www.maplegoldmines.com.FÜR Maple Gold Mines Ltd. Matthew HornorB. Matthew Hornor, President & CEOMr. Joness Lang, VP, Corporate DevelopmentOffice: +1 416.306.8124E-Mail: jlang@maplegoldmines.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-cpaital.chWEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Diese beinhalten Aussagen über das Mineralpotenzial der Porphyry-Zone, das Potenzial für bedeutende Mineralisierung in anderen Bohrungen im Rahmen des Bohrprogramms, auf das hierin verwiesen wird, und den Abschluss des Bohrprogramms. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Vermutungen, Unsicherheiten und der nach bestem Wissen der Unternehmensführung erfolgten Einschätzung der zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens unterscheiden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen im Hinblick auf die den zeitlichen Ablauf und den Abschluss der Privatplatzierung. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Begriffe wie erwarten, werden, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt der Äußerung solcher Aussagen für angemessen hält, oder die in bestimmten Fällen auch auf der fachlichen Meinung von Dritten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Eine genauere Beschreibung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnten Ergebnissen unterscheiden, finden Sie in den von Maple Gold Mines bei der kanadischen Wertpapierregulierungsbehörde eingereichten Unterlagen, die auf der Webseite www.sedar.com bzw. auf der Webseite des Unternehmens (www.maplegoldmines.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!