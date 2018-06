Von ewigen Bären zum Bullen: Scott Nations sieht Potential für Goldrally

Scott Nations, Bestsellerautor sowie Präsident und CIO von NationsShares, war in den letzten Jahren für seine negative Einstellung in Bezug auf Gold bekannt, die er regelmäßig gegenüber dem Fernsehsender CNBC äußerte. Nun ist der Trader zum ersten Mal seit der US-Präsidentschaftswahl bullisch: "Gold ist extrem überverkauft", sagte er gestern in der Sendung Futures Now . Der Relative-Stärke-Index liege derzeit bei 26 und damit eindeutig unter dem Niveau von 30, welches einen überverkauften Bereich anzeigt."Die Stärke des Dollars hat Gold geschadet, aber ich denke, dass es damit vorerst vorbei ist", erklärt Nations weiter. Da die Sitzungen der Federal Reserve, der EZB und der Bank of England nun hinter uns liegen, sei in naher Zukunft kein Katalysator zu erwarten, der den Dollar nach oben treiben wird. "Das wird den Druck vom Goldpreis nehmen", meint der Experte.Allerdings betrachtet er Gold nach wie vor nicht als langfristiges Investment. Zum aktuellen Zeitpunkt sieht er nur die Gelegenheit, mit einem kurzfristigen Trade Gewinne zu erzielen: "Ich habe die August-Goldkontrakte für 1.265 $ kaufen. Mein Kursziel sind 1.295 $." Sollte der Kurs auf über 1.300 $ steigen, will Nations nicht mehr investiert sein: "Wenn ich bei 1.295 $ verkaufen und 30 $ Gewinn machen kann, wäre das großartig." Es gehe nur darum, das aktuelle Tief auszunutzen.© Redaktion GoldSeiten.de