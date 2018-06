Gold im Technologiesektor: Sensoren, die Krankheiten erkennen

Unter Verwendung von Gold könnte eine neue technische Entwicklung Ärzten dabei helfen, Krankheiten zu diagnostizieren und gesundheitliche Problem schneller zu behandeln. Wie Schiffgold berichtet haben Wissenschaftler an der Australian National University kleine, tragbare, optische Sensoren entwickelt, bei deren Konstruktion kleine Goldnanostrukturen verwendet wurden.Professor Antonio Tricoli meinte, dass diese Erfindung eines Tages die Notwendigkeit von Bluttests und anderen invasiven Eingriffen beseitigen könnte. "Diese extrem kleinen Sensoren könnte man in eine Armbanduhr integrieren und so Informationen über unsere Gesundheit anzeigen lassen", hieß es von Tricoli. Der kleine Sensor ist in der Lage so genannte Metaboliten zu erkennen, kleine Gasansammlungen, die durch unsere Haut und unseren Atem abgegeben werden.Somit könnten Ärzte auch kleinste körperliche Veränderungen feststellen und diagnostizieren. Chronische Krankheiten könnten dann beispielsweise rechtzeitig oder früher erkannt und behandelt werden. Laut Angaben der Wissenschaftler könnte man die Erfindung jedoch ebenfalls im Landwirtschaftssektor oder im Weltraum verwenden. Die Sensoren könnten im All beispielsweise an Satelliten oder Raumschiffen angebracht werden, um Leben auf fremden Planeten zu identifizieren.Die Goldnachfrage im Technologiesektor hat seit 2016 stetig zugelegt. Zusammen mit der Nachfrage des Industriesektors wird dies Druck auf die Gesamtnachfrage nach Gold ausüben und das gelben Edelmetall für Investoren noch interessanter machen.© Redaktion GoldSeiten.de