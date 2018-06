Silber: Weitere Verluste wahrscheinlich

Nachdem der Silberpreis Mitte Juni an der Widerstandsmarke bei 17,23 USD gescheitert war und damit die bullischen Vorgaben des vorherigen Kaufimpulses nicht nutzen konnte, setzte ein steiler Kursrutsch ein. Dieser führte den Kurs des Edelmetalls in den letzten Tagen wieder unter die Unterstützung bei 16,60 USD und an die Haltemarke bei 16,26 USD. Diese wurde zwar in der Vorwoche verteidigt. Doch der Verkaufsdruck bleibt weiterhin hoch.Unterhalb von 16,60 USD liegen die Bären wieder klar im Vorteil und dürften das Edelmetall unter die 16,26 USD ausverkaufen. In der Folge käme es zu Abgaben bis 16,01 USD. Hier könnte eine Erholung einsetzen. Wird die Marke dagegen ebenfalls unterschritten, sind weitere Verluste bis 15,80 USD und darunter ggf. bis 15,59 USD die Folge.Erst bei einem nachhaltigen Anstieg über den Widerstand bei 16,60 USD wäre die Gefahr weiterer Kursrücksetzer vorerst gebannt und ein Anstieg bis 16,96 USD möglich, Darüber wäre ein Kaufsignal aktiv, dem auch ein Ausbruch über 17,23 USD folgen dürfte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG