Goldumfrage von Kitco News: Wall Street bullisch, gemischte Stimmung an Main Street

Der Umfrage zufolge, die Kitco in der vergangenen Woche zur Entwicklung der Goldpreise durchgeführt hat, bleibt die Wall Street gegenüber dem gelben Edelmetall weiterhin bullisch, während die Main Street eher gemischter Stimmung ist.Aufgrund der Stärke des US-Dollar fielen die Goldpreise in der letzten Woche auf ihr niedrigstes Niveau der letzten sechs Monate. Ebenso war das gelbe Edelmetall nicht in der Lage, als sicherer Hafen zu glänzen; trotz der schwächelnden Aktienmärkte und den zunehmenden Sorgen eines weltweiten Handelskrieges.An der wöchentlichen Befragung nahmen insgesamt 17 Finanzmarktexperten teil. Davon waren 10 (59%) der Meinung, dass die Goldpreise diese Woche steigen werden. Fünf (29%) von ihnen erwarten einen Rückgang der Preise und zwei (12%) von ihnen Seitwärtsbewegungen.Zudem nahmen ebenfalls 2.276 Kitco-Leser an der Umfrage teil. Insgesamt erwarten 915 (40%) Umfrageteilnehmer einen Rückgang der Goldpreise, wohingegen 769 (35%) einen Anstieg prognostizieren und 565 (25%) Seitwärtsbewegungen vorhersehen.© Redaktion GoldSeiten.de